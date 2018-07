Alapekkalalla kaksi yllättäjäehdokasta Jackpot-kierrokselle

Kuningatarkilpailun suosikit Akaasia ja Saaga S tuntuvat löytäneen kuntonsa jälleen kreivittären aikaan, joten haastajat voivat olla taas kovilla.

Kari Alapekkalalla on kolme hevosta T76-kohteissa. Avauskohteen Ambrogio ei lu-keudu pelihevosiin, mutta kahdelle muulle hän antaa selkeän yllätysmahdollisuuden.

"Ambrogio on hidas alussa, joten rata 8 vie kyllä toiveet menestyksestä. Niemen Eemil on nousemassa huippukuntoon. Sillä on ajettu nättejä selkäjuoksuja ja se on tullut tosi hyvin maaliin saakka. Viimeksi jäätiin hopealle, mutta käänsin sen kiriin vasta 200m ennen maalia ja ori tuli lujaa perille. Eemil on nopea ja ravivarma, enkä usko voltin tuovan ongelmia. Hyvällä selkäjuoksulla se pystyy olemaan kärjessä."

Kolme kuukautta Alapekkalan valmennuksessa ollut Cappucetto parantaa otteitaan ja aloittaa suoraan huipputasolta.

"Tamma oli alussa hankala tapaus, mutta on nyt oppinut tallin tavoille. Kuukauden ajan se on treenannut tosi hyvin, joten uskalsin sen ilmoittaa heti kovaan lähtöön. Radalla on käyty pari kertaa ja kovimmillaan maili on ajettu 18-vauhtia. Paikka suosii ja ilman kenkiä ajetaan, minulla on kova luotto hevoseen", kertoi Kari Alapekkala.

Toto76-vihje

Lähtö 1: 1,4,9,11,5 (7,8)

Lähtö 2: 1 Mr Golden Quick (7,2)

Lähtö 3: 8,4,5 (11,12)

Lähtö 4: 10,2,9,6 (3,12)

Lähtö 5: 3,2,8,4,12 (7,5)

Lähtö 6: 2 Costello (1,3)

Lähtö 7: 1,10,16,4 (5,2)

1200 riviä x 0,05e = 60e

Pääset pelaamaan MT:n vihjerivin Veikkauksen palveluun tästä linkistä

Viikon Varma

Toto76-6 2 Costello

Kuninkuuskilpailun itseoikeutettu suosikki on ollut vakuuttava koko kauden. Saa toisilta kunnioitusta ja marssii keulaan aikaisessa vaiheessa.

Viikon Väistö

Toto76-2 11 William Pine

Takarivi suuri miinus keulassa viihtyvälle ruunalle.

Viikon Idea

Toto76-5 8 Virin Camilla

Asiallinen Mikkelissä johtavan rinnalta. Lähtee lujaa ja saanee asemat läheltä kärkeä. Voi jäädä liian vähälle huomiolle peleissä.