Toto76-vihje: Nurmoksella mahdollisuus ottaa “Tripla”

Ready Cashin poika Marrakesh on kilpaillut urallaan vain viisi kertaa. Karsinnassa sen ei tarvinnut juuri töitä tehdä, eikä ravikaan ollut aivan virheetöntä. Kun Jorma Kontio antoi varsalle lopussa menoluvan, muuttui askellus aivan eri näköiseksi. Ori on ollut niin vakuuttava kauden kaikissa kilpailuissaan, että uskon sen jyräävän voittoon. Kriteriumin voittaja kuittaa palkintoeuroja runsaat 112 000.

Suomenhevosten finaalissa erottuu kaksi hevosta. Jostois oli Sirukassonia etevämpi karsinnassa, mutta finaalissa järjestys saattaa kääntyä. Valmentaja Ari Viander mainitsi Kouvolassa viime viikolla, että vetolaput saattavat olla uutena varusteena käytössä lauantaina.

“Viime kilpailuihin starttiväli on ollut turhan pitkä ja ori on ollut aivan liian paineissaan. Karsinnassa ajettiin lopussa vain varmasti finaaliin, eikä otettu mitään riskejä. Vahvuus on hevosen paras ominaisuus ja sitä pitää lauantaina hyödyntää. Uskon että ori taistelee voitosta”, jutteli Mika Fors.

Epäonnesta pitkään kärsinyt Starzinner on kierroksen pankin, Chief Orlandon, kova haastaja.

“Ruuna on ollut koko ajan hyvä, mutta juoksut ovat menneet pieleen. Turussa se laukkasi kiinniottoon ja Mikkelissä vauhdinjako oli takahevosia vastaan. 11-vauhtia se polki viimeisen kierroksen ja loppukaarre kierrettiin neljättä rataa. Jos suosikki saa keulat, sitä on vaikea lyödä, mutta kovat piippuun laitetaan heti startista ja haaste heitetään”, kertoi Iikka Nurmonen.

Viikon Varma

Toto76-6 4 Marrakesh. Tappioitta kilpaileva ori on vakuuttanut suuresti uran jokaisessa kilpailussa. Ei ollut karsinnassa parhaimmillaan, mutta parantaa varmasti finaaliin.

Viikon Väistö

Toto76-3 4 Por Nie Rock. Lähtee verkkaisesti auton takaa ja asemien saanti läheltä kärkeä voi olla hankalaa.

Viikon Idea

Toto76-1 6 Kielas. Hieno esitys Mikkelissä laukan jälkeen. Keulaan päästessään vaikeasti lyötävissä.

Toto76-vihje

Lähtö 1:16,4,6,2,14,15 (9,3)

Lähtö 2: 3,1 (4,5)

Lähtö 3: 5,1,7,2,3 (9,12)

Lähtö 4: 4,8 (2,11)

Lähtö 5: 8,5 (1,3)

Lähtö 6: 4 Marrakesh (3,2)

Lähtö 7: 16,1,13,8,7,15 (6,14)

1440 riviä x 0,05e = 72e

