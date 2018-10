”Ravipäivä on juhlapäivä hevosille ja ihmisille”

Tapio Hoikalla ja Susanna Lipposella on tallissaan Siilinjärven ja Maaningan rajalla kuusi ravihevosta ja yksi seuralaisponi. Pariskunnan elämä on rakennettu elämäntavan eli raviurheilun ehdoilla, vaikka hevosten valmentaminen on molemmille “vain” harrastus.

Lipponen työskentelee henkilökohtaisena avustajana ja Hoikka reissaa ympäri maata ravien äänityöläisenä sekä ravien televisiolähetysten asiantuntijana. Reissupäiviä kertyy viikoittain neljä–viisi ja ajokilometrejä 3 000–4 000.

“Tekemistä on aika paljon kahdelle töissä käyvälle ihmiselle, joten aikataulut suunnitellaan tarkkaan. Jos esimerkiksi minä tulen myöhään aamuyöstä kotiin reissusta ja Susannalla on aamuvuoro, hän ruokkii hevoset 6–7 aikaan ja minä vien ne ulos paria tuntia myöhemmin.”

Tallin kaikki hevoset ovat joko kokonaan tai osittain omia, tai pariskunnan kavereiden omistamia.

“Meillä on mahtava tilanne, kun ympärillä on samanhenkisiä ihmisiä. Ravit ovat intohimo meille kaikille ja menestykseen tähdätään tosissaan, mutta siitä ei oteta paineita”, Hoikka kuvailee.

Hevosten vastuuvalmentaja on Susanna Lipponen, mutta työt tehdään yhdessä.

Valmennettavat ovat voittaneet tänä vuonna yhdeksän kertaa 38 yrityksellä. Totossa eli kolmen ensimmäisen joukossa ne ovat olleet lähes 50-prosenttisesti.

“Työnjako on semmoinen, että minä ajan hevoset, autot ja traktorit. Susanna tekee kaiken muun.”

Hoikka ja Lipponen ovat molemmat työskennelleet ammattitalleilla. Oman valmennussysteemin pohjat on saatu Hoikan kohdalla Ahokkaan tallilta ja Lipposella perusopit Timo Vääräseltä.

“Kaarlo “Kalle” Ahokas sanoi aina, että hevosilla on oltava hyvä olla. Se on lähtökohta tekemiselle.”

Tallin lämminverisillä ajetaan kolmesti ja suomenhevosilla viisi–kuusi kertaa viikossa. 2,4 kilometrin mittainen ajorata kiertelee naapurin peltoa. Rataan kuuluu myös 1,2-kilometrinen suora, jolla voi päästää reippaitakin vetoja.

Hoikkka on ajanut kilpaa myös Floridassa ja jutellut paljon sikäläisten valmentajien kanssa.

“Sieltä sai paljon ideoita, joita on sovellettu täälläkin. Parhaiten on jäänyt mieleen se, että hevosten pitää olla startissa virkeitä, eikä kuluneen oloisia. Siksi viimeistelyt ovat teräviä, mutta lyhyitä.”

Kotona hevosia voidaan treenata reippaamminkin, mutta raviradalla niillä ei ajeta kovempia harjoituksia.

“Siihen on pyritty, että ravipäivä on juhlapäivä hevosille ja ihmisille. Hevosten pitää mennä kuljetusautoon mielellään. Meille se on pariskuntana yhteistä aikaa, kun muuten ollaan monesti eri aikaan kotona”, Hoikka kuvailee.

Persoonallinen asiantuntija

Tapio “Tappi” Hoikka tunnetaan raviurheilun parissa myös raviselostajana, varikkotoimittajana ja tv-lähetysten asiantuntijavieraana. Rovaniemeltä lähtöisin oleva mies aloitti äänityöläisen uransa kymmenkunta vuotta sitten selostamalla persoonallisen asiantuntevasti Lapin pienempiä raveja.

“Ajattelin silloin heti alkuunsa, että vedän omalla tyylilläni. Siitä tuli paljon positiivista palautetta ja olen yrittänyt jatkaa olemalla edelleen oma itseni.”

Asiantuntijan rooli vaatii jatkuvaa ravien seuraamista. Hoikka katsoo kaikki Suomen ja Ruotsin ravilähdöt joko paikan päällä, suorana netistä tai videokirjastosta.

“Telkkarissa ei oikein voi sanoa, ettei tiedä, miten joku hevonen meni edellisessä startissaan.”

Hoikka painottaa useaan otteeseen olevansa unelmatyössään raviurheilun värikkäässä maailmassa.

“Toivottavasti saan jatkossakin touhuta tämän hienon lajin parissa. Olen kiinnostunut myös alan hallintopuolesta. Esimerkiksi raviradan toimitusjohtajana olisi mielenkiintoista työskennellä.”