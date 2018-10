Suomalainen ME-ravuri kilpailee sunnuntaina Ranskassa – katso lähtö tästä suorana MT:n nettisivulla noin kello 17.40

Suomalaisravuri Ranch Kelly jatkaa Ranskan valloitustaan sunnuntaina Bordeaux’n raviradalla Grand Prix du Sud-Ouest –suurkilpailussa, jonka ykköspalkinto on 90 000 euroa. Harrastajavalmentaja Anne Luttisen omistamaa ja valmentamaa tammaa ohjastaa Hannu Torvinen.

Ensimmäisessä kilpailussaan Ranskassa 10-vuotias Ranch Kelly juoksi Vincennesin radalla ME-tuloksen ja 31 500 euron ykköspalkinnon.

Ohjastaja Hannu Torvinen on odottavalla mielellä ennen Bordeaux’n lähtöä. Siinä kilpailumatka on 2550 metrin ryhmäajo. Ranch Kellyllä on lähtörata 1.

”Viestittelen säännöllisesti Annen kanssa ja hän on kertonut kaiken menneen hyvin Ranch Kellyn kanssa edellisen lähdön jälkeen. Sunnuntaina on edellistä lähtöä kovempi vastus, mutta hevonen oli niin hyvä viimeksi, että hyvillä mielin lähden lähtöä ajamaan”, Torvinen kertoo Suomen Hippoksen tiedotteessa.

Lähdössä on mukana 10 hevosta, joista suurin osa on entuudestaan tuntemattomia Torviselle. Vastaansa suomalaisvaljakko saa muun muassa maailman parhaaksi ruunaksi kutsutun Aubrion Du Gersin.

”Alan nyt opiskella vastustajien edellisiä lähtöjä videolta. Mutta toisaalta Ranskassa voi ajaa fiiliksen mukaan enemmän kuin esimerkiksi Pohjoismaissa, jossa vastustajien tunteminen on todella tärkeää”, Torvinen toteaa.