Hevosopisto ja Fortum Horsepower alkavat tuottaa kuivikelannasta energiaa

Hevosopisto Oy Ypäjällä ja Fortum Horsepower ovat sopineet yhteistyöstä hevosenlannan hyödyntämiseksi energiana. Tavoitteena on pienentää Hevosopiston hiilijalanjälkeä.

"Koemme, että Hevosopistolla alan suurimpana oppilaitoksena on korostunut vastuu, sillä koulutamme uusia ammattilaisia alalle. Haluamme opettaa huolehtimaan ympäristöstä kestävästi. Lannan hyödyntäminen energiana on yksi osa Hevosopiston vastuullisuustoimia. Tavoitteenamme on myös vähentää jätteen määrää ja lisätä kierrätystä. Myös hankinnoissa ympäristönäkökohdat huomioidaan tarkasti", Hevosopiston toimitusjohtaja-rehtori Pauliina Mansikkamäki luettelee.

Fortum Horsepowerin toiminta perustuu kiertotalousajatteluun, kuten uusiutuviin puupohjaisiin kuivikkeisiin. Metsäteollisuuden sivutuotteena syntyvä puupohjainen kuivike toimitetaan tallille, missä kuivikelanta puolestaan hyödynnetään energiatuotannon raaka-aineena.

”Olemme iloisia, että voimme tehdä yhteistyötä Hevosopiston kanssa. Yhdessä pystymme luomaan hevosalasta entistä ympäristöystävällisempää”, sanoo Fortum Horsepowerin johtaja Anssi Paalanen.

Hevosopiston ja Fortum Horsepowerin yhteistyö koskee tällä erää noin 80 hevosen talliyksikön tuottamaa lantamäärää, joka on arviolta noin 7 600 kiloa vuodessa. Sillä tuotetaan energiaa jopa 40 omakotitalon lämmitystarpeisiin.

Luonnonvarakeskus Luke ja Suomen ympäristökeskus Syke ovat selvittäneet hevosenlannan energiakäytön ympäristövaikutuksia. Tutkimustulosten perusteella Hevosopiston on mahdollista pienentää hiilidioksidipäästöjään 2 000 kiloa vuodessa siirtymällä lannanpolttoon.