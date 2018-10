Toto76-vihje: Kaksivuotiaat kisaavat 20 000 eurosta

Maaseudun Tulevaisuuden Toto76-vihje julkaistaan poikkeuksellisesti vain netissä. Syy on ongelmat tänään ilmestyneen jättinumeron painamisessa.

Viikon varman rooliin nousee neljännen kohteen William Birdland, jolla on oiva tilaisuus johtaa joukkoa maaliin asti. Vauhtikestävä ori saa tässä seurassa luultavasti suosiolla johtopaikan, jolta Mika Forss voi hallita tapahtumia.

Rivin helmi on kolmas kohde, jossa kaksivuotiaat varsat kilpailevat SHKL:n hevosenomistajapokaalista ja peräti 20 000 euron ykköspalkinnosta. Kupongille nostetaan kolme varsaa Timo Korvenheimon tallista ja yksi Markku Niemiseltä. First Class Lady, Sahara True Lies, Battle Jack ja Raskolnikov Frido on nelikko, jonka ulkopuolelle voitto tuskin lipsahtaa.

Avauskohteessa Huimariina on oiva varmaehdokas. Tamma on esittänyt viime starteissaan varmaa virettä ja luokkaa riittää. Ainut varmistus on kyvykäs, mutta kuumansorttinen Liisan Tulilintu.

Myös toisen kohteen Ricocone on vaihtoehto varmaksi. Ruuna sai viime startissaan hankalan reissun, eikä noussut kärkikahinoihin. Nyt tarjolla voisi olla koko matkan johto. Takarivin Jack Vader on varsin kyvykäs nelivuotias, joka heittää tiukan haasteen.

Toto76-vihjeet:

Lähtö 1: 5,9 (7,1)

Lähtö 2: 3,9 (1,2)

Lähtö 3: 2,1,6,10 (3,4)

Lähtö 4: 6 William Birdland (11,10)

Lähtö 5: 15, 6, 7, 3 (2,1)

Lähtö 6: 2, 4, 5, 9,3 (11,10)

Lähtö 7: 9, 2, 6, 4 (8,5)

