Toto76-vihje: Suurenmoinen St. Leger sokerina pohjalla

Kierros on haastava, joskin pähkinän puremista helpottaa suurella todennäköisyydellä kultakantaan takaisin kiinnittyvä Polara. Antti Tupamäen suojatti jatkaa vakaassa vireessä, eikä vastus ole yhtä tiukka kuin syksyn aiemmissa kisoissa.

”Jos laukkaa ei tule, ruuna päässee keulaan. Ei laukkariski iso ole. Viimeksi Polaralle jäi voimia varastoon, kun tilaa tuli myöhään. Ruunalla on Porissa hyvät menestymismahdollisuudet”, linjaa Tupamäki.

Lauantain loistava päälähtö on 2600 metrin voimainkoitos, St. Leger. Heikki Korhosen iskukykyinen kaksikko Calla Ladyboss–Cameron Evo lähtee ponnistelemaan pakilta heti kohti kärkeä ja koettamaan karkuun 40 metrin takamatkan rasittamalta Antti Tupamäen ajamalta Atupemilta.

”Lähtö on tosi kova, tuolta on kyllä tulemista. Hevonen on toki mahtava. Turussa tuli laukka, kun edessä oli vähän hässäkkää. Muuten Atupem tuntui normaalin hyvältä.”

Porin toinen suurkisa on 4-vuotiaiden suomenhevosten Satakunta-ajo. Suurimmat suosikit starttaavat peräti 60 metrin pakilta, eikä karsinnassa vakuuttaneen Vixelin ja Kriterium-sankari Sirukassonin tehtävä ole kadehdittava.

Paalun Heporix kohahdutti uransa avauksessa polkemalla korviaan pyöritellen täyden matkan tähtivauhdilla läpi. Sen jälkeiset kisat eivät ole sujuneet yhtä sulavasti, mutta jos lahjakkuus löytää menoilon, saattaa lähtönumero yksi olla enne sijoituksen kannalta.

Polaran tukivarma on avauskohteen Tahtova, joka tähtää tiukasti keulaan. Samaan aikaan vakavin vastustaja Julmin joutuu väistelemään taustalla karikoita.

Pottia Porin kierroksella saattavat nostaa kirivoimainen Katie Ale, kovaluokkainen Double Boost, jatkuvasti venyvä Gold Narva ja St. Legerissä kärjen takaa iskevä Free Me.

Viikon väistö

Toto76, lähtö 6: Freelancer on voitokas ravuri, mutta tie bravuuripaikalle keulaan on kivinen.

Viikon varma

Toto76, lähtö 4: Polara kohtaa passelin porukan. Koko matkan johto häämöttää.

Viikon yllättäjä

Toto76, lähtö 2: Kovia lähtöjä kolunnut Katie Ale kykenee kukistamaan tämänkertaisen vastuksen.

Toto76-vihjeet:

Lähtö 1: 7 Tahtova (9,5)

Lähtö 2: 2,11,4,6,5,9 (3,10)

Lähtö 3: 3,4,2 (8,5)

Lähtö 4: 5 Polara (9,2)

Lähtö 5: 14,15,1,10 (13,16)

Lähtö 6: 2,5,9,7 (6,3)

Lähtö 7: 9,10,7,16,4 (1,12)

1440 riviä x 0,05 euroa = 72 euroa

Pelaa MT:n vihjerivi Veikkauksen sivulla tästä linkistä