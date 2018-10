Suomen Derby-voittaja Ranskaan

Ranskaan matkasi viime viikolla Timo Nurmoksen muun joukkueen rivissä Suomen Derbyn syksyllä voittanut Hachiko De Veluwe. Derby on suurinta, mitä Suomessa voi voittaa, mutta eteenpäin siis tähdätään. Sipoolaisen Ingmanin perheen ylpeys on aikansa merkittävimmän suomalaisravurin Brad De Veluwen pikkuveli, ja ehkä suurin lupaus suomalaisravureiden joukossa tällä hetkellä

Hachiko kumppaneineen siirtyi talvikaudeksi Normandiaan Utah Beachin historiallisiin maisemiin neljän muun Nurmoksen valmennettavan kanssa. Kaikkiaan Torniosta lähtöisin oleva valmentajalegenda treenaa tällä hetkellä noin 150 hevosta. Stephanie Lepetit, joka on ollut aiemmin pitkään Ranskan ykkösvalmentajan Jean-Michel Bazirén apuvalmentaja, pitää tilallaan miehensä kanssa huolta Nurmoksenkin hevosten päivittäisestä hyvinvoinnista.

"Viisi valmennettavaani matkasi sinne Normandian maihinnousun maisemiin peruskuntokauden ajaksi", Nurmos kertoo.

"Readly Expressinkin kanssa käytiin siellä rannalla Utah Beachilla ajelemassa viime talvena virkistäytymismielessä. Enimmäkseen ori oleili Ranskassa Björn Goopin vuokraamilla talleilla Mortreessa Normandian sisämaassa, ja sinne se menee tänä vuonnakin loppuvuodesta. Siirtyminen riippuu siitä, millaiset valmennuskelit meillä Ruotsissa on. Jos on huonot, siirtyminen aikaistuu. Totta kai kaikki tähtää sinne tammikuun loppuun."

Jos on Readly Express mahtava hevonen, on Anders Ingmanin perheineen Sipoosta omistama Hachiko De Veluwekin hirmuinen lupaus. Hachiko jäi uransa avausstartissa kakkoseksi, mutta sen jälkeen se on voittanut seitsemän kisaa putkeen. Tuorein voitto on siis Derbystä, ja tuon kisan karsinnassa ori hämmästytti kaikki jyräämällä ykköseksi pahan alkulaukankin jälkeen. Se jäi alussa kymmeniä metrejä muista, mutta ori on niin kova, ettei se haitannut.

"Kyllähän Hachikon uran jatko tuntuu tosi mielenkiintoiselta", Anders Ingman myöntää.

"Veli Brad De Veluwe oli jo älyttömän hyvä, ja sen suorituksia on vaikea ylittää. Kuitenkin Hachikon suvussa on ranskalaista verta sen isän Timokon kautta, ja ranskalaiset hevoset, kuten Timokokin, jaksavat usein huipulla pitempäänkin. Toivotaan että ainakin sillä tavalla Hachiko menisi pidemmälle kuin Brad. Aika näyttää. Timo ehdotti tällaista Ranskan reissua, jolla tarkoitus on nimenomaan treenata. Ei kilpailemistakaan suljettu pois, mutta ensi vuoteen joka tapauksessa tähdätään."

Viime talvena Timo Nurmos kävi Ruotsista Normandiassa ajamassa kaikki Prix d'Ameriqueen valmistautuvan Readly Expressin hiitit. Tänä talvena taitaa olla lisää sukkulointia luvassa.

"Näyttää siltä että tulevasta talvesta tulee vietettyä osan viikkoa Normandiassa aiempaakin enemmän. Riippuu tosiaan vähän keleistä meillä Ruotsissakin, ja siitä koska Readly Express lopulta lähtee reissuun. Kuitenkin kävin siellä sydäntalvena kahdesti viikossa, ja nyt varmaan menee ainakin kaksi-kolme päivää viikossa siellä. Toinen suomalaisittain mielenkiintoinen hevonen Utah Beachillä on meidän ensi vuoden derbytoivomme Suomeen, Marrakesh. Se ei valitettavasti ollut enää Kriteriumin finaalin aikaan parhaimmillaan tänä syksynä."

"Ranskassa nuo perusvalmennettavat hevoseni ovat siis siellä Utah Beachillä ja kilpailevat hevoset Mortreessä Björnin tallissa, jonka 350 hehtaarin valmennuskeskuksen omistaa Jean-Etienne Dubois. Ajomatka noiden kahden paikan välillä on noin kaksi tuntia. Mortreesta on taas parisen tuntia Pariisiin. Esimerkiksi Hachikolla kilpaileminenkaan Ranskassa ei ole poissuljettua, mutta nyt sinne mentiin kuitenkin valmentautumaan. Kaikki aikanaan."

Derbyn voitto Hachiko De Veluwelle