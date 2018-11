Ruotsista uusi nimi nuorten ohjastajien markkinoille – rakkaus tuo Tomi Haapion suomalaisille raviradoille

Suomessa on jopa runsaudenpulaa nuorista lupaavista raviohjastajanimistä. On Torvisen veljeksiä, Olli Koivusta, Santtu Raitalaa ja Iikka Nurmosta sekä monia muita nousevia nimiä. Ruotsista Suomeen pääkaupunkiseudulle muuttava Tomi Haapio, 28, tuntuu silti mielenkiintoiselta lisältä kilpailuihin. Rimmaahan erilaisen tien kuskilupaukseksi käyneen nuoren miehen nimi hyvin kaikkien aikojen suomalaiskuski Jorma Kontion kanssa.

Useimmilla nousevilla ohjastajilla on raviurheilutaustaa omassa perheessä. Haapio sen sijaan vietti lapsuutensa Hämeenlinnassa, missä ei ole ravirataa.

Hevosten parissa Haapio aloitti ratsastaen. "Se jäi viidentoista vuoden iässä, kun tajusin, ettei siinä ole mahdollisuuksia ylös asti." Tosin valmentajat antoivat Haapion mukaan hyvää palautetta, mutta tavallisella ihmisellä ei ratsastuspuolella tahdo olla taloudellisia mahdollisuuksia huipulle.

"Ravit ovat sitten tarjonneet mahdollisuuksia kilpailuvietin tyydyttämiseen", Haapio kertoo.

Haapio muutti nuorena Kouvolaan ja alkoi yläasteikäisenä käydä Isto Kuisman tallilla.

”Olin aika pian siellä töissä koulunkäynnin ohella, joten olen ehtinyt olla jo pitkään ravitalleillakin hommissa." Kouvolasta tie vei Ruotsiin. Nyt hän yrittää valloittaa nurkkaa Suomessa erityisesti pääravirata Vermon kuskimarkkinoilla.

”Täytyy yrittää onnistua heti, kun saa tilaisuuksia”, Haapio toteaa.

”Tämä ohjastamishomma on sellainen, että onnistumiset lasketaan. Ruotsissa olen päässyt ajamaan välillä oikein hyviä hevosia, toivotaan samaa Suomessa. Hevosethan ne ratkaisevat hyvin paljon. Tarkoitus on varmistaa toimeentulo kengityssepän hommilla, niitähän yleensä riittää – toivottavasti pääkaupunkiseudullakin.”

Rakkaus kuljettaa ihmisiä paikasta toiseen, ja näin on Haapionkin tapauksessa.

”Tyttöystävällä on opintoja Helsingissä vielä vuosi jäljellä, ja samalla tämä on sopiva sauma katsoa, mitä tästä minun uralleni seuraa. Toisaalta sydän on muutenkin Suomessa, ja mieluiten tekisin näitä töitä juuri kotimaassa."

Haapio kertoo olleensa viisi vuotta Ruotsissa Petri Salmelan tallilla lähellä Tukholmaa. Suomalaisohjastaja viihtyi sanojensa mukaan erinomaisesti ja kehuu Salmelaa huippumyönteiseksi työnantajaksi. "Hän löytää positiivista siitäkin, mistä muut työnantajat eivät varmaankaan löytäisi. Ruotsi taas on ollut hyvä maa olla ravialalla töissä, ja ainahan sinne pääsee takaisin, jos tuntuu siltä.”

Suomeen Haapio muuttaa jouluna. ”Täytyy etsiä kontakteja ihan rauhassa, en ota paineita. Ainakin Isto Kuisma Kouvolasta, jonka tallista tämä ravitie on alkanutkin, on luvannut ajattaa edelleen hevosiaan myös minulla."

Haapio kertoo, että muutaman uran makeimmista voitoista tuli Kuisman Stoneisle Oceanilla Ruotsin ravipyhätössä Solvallassa.