Ykkösohjastaja Mika Forss ei ole suurista palkintorahoista huolimatta muuttamassa Ruotsiin: "Lapsemme ovat nyt etusijalla"

Mika Forss ja Selmer I.H. niistivät nelivuotiaiden oriiden ja ruunien Breeders Crownin voiton maailman isoimpiin kuuluvan ravilähdön The Hambletonianin kolmevuotiaana saalistaneen Perfect Spiritin ja ohjastajalegenda Örjan Kihlströmin nenän edestä viimeisellä askeleella. Perfect Spirit oli jättisuosikki, ja Kihlström ei puolestaan ole joutunut tottumaan kuluneina vuosikymmeninä suurkilpailujen voittojen karkaamiseen näpeistään kovinkaan paljoa.

Sunnuntaipäivä Eskilstunassa oli Forssille neljällä ajokilla muutenkin upea. Suomalaistamma Staro Miami otti lisäksi vastaavassa Breeders Crown -lähdössä kolmevuotiaille tammoille 800 000 kruunun arvoisen kakkossijan, ja kaksi muutakin ajokkia sijoittuivat palkinnoille. Kaikkiaan Forss ohjasti päivän aikana 1 634 500 kruunun palkinnot. Enemmänkin olisi voinut tulla, jos Selmer I.H. olisi aikanaan ilmoitettu ns. premiechanseniin. Tämä olisi tuplannut ruunan palkinnot suurimmissa kasvattajakilpailuissa.

Forss on ajanut Ruotsissa vuodesta 2016 alkaen yli kahden miljoonan kruunun palkintojen kausia. Viime vuonna rahaa hevosille tuli hieman alle neljä miljoonaa, ja tällä kaudella luku kohoaa ja kahdeksaan miljoonaan naapurimaan valuutassa. Ohjastajan osuus palkintokakusta lienee tapauksista riippuen viiden ja viidentoista prosentin välillä.

”Emme ole muuttamassa Ruotsiin”, Mika Forss toteaa.

”Emme vaikka pyhän jälkeen tämä kausi on ollut kyllä tosi hyvä siellä puolellakin. Jatkan operoimista Hämeenkyröstä käsin. Lähden ohjastamaan vaikka Australiaan, jos tehtävä ja ajankohta sopivat minulle, mutta lapsemme ovat lukion viimeisellä ja ekalla luokalla, ja se on nyt etusijalla. Sen sijaan toivon, että tänä talvena tulee hieman aiempia enemmän ja miksei vaikka parempiakin ohjastustehtäviä Ruotsin puolella. Katsotaan sitten, toteutuuko se?”, hän jatkaa.

Suomessahan ajajaliigan voittotaisto käy kuumana kohti vuoden päätöstä. Forss on ollut maamme eniten voittoja ohjastava kuski vuodesta 2010 alkaen, viime vuodet jopa suvereenisti. Tänä vuonna Forss on ohjastanut kuitenkin kasvavassa määrin Ruotsissakin, ja nyt tilanne kotimaassa on tasainen: Forss 205 voittoa Suomessa tai Suomessa rekisteröidyillä hevosilla vuonna 2018 ja Ari Moilanen 202 voittoa.

”Se ei ole minulle mitenkään kauhean tärkeä asia nyt. Ensinnäkin tämä poikkeaa monesta lajista siinä, ettei tuloksia katsota pelkästään mistään taulukoista eikä rahatilastoista. Koitan palvella hevosia sekä ihmisiä, ja välillä tavoitteet saavutetaan, vaikkei jotain lähtöä voitetakaan. Ja sekin vaikuttaa, että olen voittanut ajajatilaston jo monta kertaa. Tietysti noissa liigavoitoissa sivutuotteina tulevat edustustehtävät ohjastajien MM- ja EM-kisoissa ovat kiinnostavia, niissä on ollut mukava kilpailla, ja olisi varmaan jatkossakin.”