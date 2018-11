Toto76-vihje: Kasvattajakruunut ja Tammaderby Killerin herkkupalat

Tammaderbyn karsintavoittajat tulivat molemmat Martti Hämäläisen tallista. Verna-Illuusia ja Ponutella ovat aloittaneet uransa mukavasti, mutta eivät saa täyttä luottamusta finaalissa. Viime vuonna samaisessa kilpailussa suosikkina epäonnistunut Tähtiheili on kärsinyt terveysongelmista. Se palasi yli seitsemän kuukauden tauolta karsintaan ja oli heti hyvä. Se ravasi moitteetta ja teki allekirjoittaneeseen vaikutuksen.

Boadicea on kierroksen päättävän tammojen finaalin suosikki. Kenkäpakko voi olla sille pieni miinus, sillä marginaalit ovat finaaleissa aina pienet. Yksi kovista haastajista on Callela Lisbeth.

"Olin tyytyväinen Lisbethin esitykseen karsinnassa. Loppua tultiin kovaa ja tamma taisteli rehdisti perille. Se on nousukunnnossa ja pystyy olemaan finaalissa korkealla. Tallikaveri Willow Pride täräyttää varmasti keulapaikalle, eikä tämäkään kiihdytyksessä jää jalkoihin. Mielenkiintoinen finaali, jossa monella on mahdollisuus voittoon. Sue's Photo ailahtelee oudosti. Hyvänä päivänään se osaa menestyä takaakin. T.Rex on huonolla paikalla ja palaa pitkältä tauolta. Mielenkiintoista nähdä missä mennään”, jutteli Mika Forss.

Next Direction on saanut tauon jälkeen kaksi starttia kroppaansa ja luokkahevonen on jälleen valmis mainetekoihin. Jukka Torvisen ajokki pääsee vauhdilla liikkeelle, eikä 2600m matka tuota ongelmia.

Viikon Varma

Toto76-5 1 Next Direction. Kasvattajakruunu-voittaja parantaa otteitaan kaiken aikaa. Tykitti hurjasti viimeiset 600m Lahdessa.

Viikon Väistö

Toto76-3 3 Jack Vader. Kenkäpakko iso miinus.

Viikon Idea

Toto76-2 9 Tähtiheili. SE-tamma oli tukkoinen karsinnassa pitkän tauon jäljiltä, mutta ravasi rennommin kuin aikoihin.

Toto76-vihje

Lähtö 1: 1,8,2,4,9,3 (7,10)

Lähtö 2: 9 Tähtiheili (4,2)

Lähtö 3: 1 Lexus Dream (2,4)

Lähtö 4: 2,7,1,4,8,5 (11,10)

Lähtö 5: Next Direction (5,12)

Lähtö 6: 4,7,6,5,10,11,3 (2,12)

Lähtö 7: 2,4,3,9,7 (6,1)

1260 riviä x 0,05e = 63 euroa

Pelaa MT:n vihjerivi Veikkauksen sivulla tästä linkistä