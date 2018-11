Nuoret säikyttelivät hevosia ilmakivääreillä raviradan läheisyydessä Lahdessa: "Jos tuollainen hevosporukka villiintyy, se voi olla tosi vaarallista"

Lahdessa Jokimaan raviradan läheisyydessä koettiin eilen maanantaina illalla hieman ennen seitsemää ikäviä hetkiä, kun kaksi teinipoikaa säikytteli aitauksessa olleita hevosia.

Ilkivallan kohteeksi joutuivat Hevostoiminta Amoretten hevoset.

Yrittäjä Mari Sandberg kertoo, että hänen saamansa tiedon mukaan kaksi teinipoikaa ammuskeli ilmeisesti jonkinlaisilla leikkiaseilla tai ilmakivääreillä ensin hevosia kohti niiden aitaukseen. Pois lähtiessään pojat olivat ammuskelleet katulamppuja kohti. Sandbergin mukaan hevosiin ei ollut kuitenkaan osunut.

Sandbergin mukaan hevoset eivät ihmeemmin hätääntyneet välikohtauksesta.

Välikohtauksen jälkeen yrittäjä on ollut yhteydessä kahden tapaukseen mahdollisesti liittyvän nuoren kouluun. Koulun rehtoria yrittäjä on pyytänyt viestittämään poikien vanhemmille, että he olisivat yhteydessä häneen.

"Kasvatuksellisesti se olisi kaikkein järkevin niin, että pojat tulisivat itse asian sopimaan", Sandberg sanoo.

Ikävä tapaus herättää Sandbergissa huolta, sillä Jokimaalla on paljon hevosia, ja ne ovat vielä melko lähellä kaupunkia.

"Jos tuollainen hevosporukka villiintyy, sehän voi olla tosi vaarallista hevosten lisäksi myös sivullisille", hän muistuttaa.

Toisaalta tapauksessa surettaa häntä se, etteivät nuoret ole ajatelleet tekojensa seurauksia.

"Ainahan lapset ovat pahojaan tehneet, mutta se on aina huolestuttavaa, jos kohteena ovat eläimet tai toisen ihmiset", Sandberg lisää.

Yrittäjä korostaa, että valtaosa nuorisosta on tästäkin tapauksesta huolimatta kunnollista.

"Ihan joka sukupolven kohdalla vanhemmat ovat aina ajatelleet, ettei noista nykynuorista ole mihinkään. Kyllä suurimmasta osasta kasvaa ihan kunnon kansalaisia", hän sanoo.

Vanhempi konstaapeli Marko Kousa Hämeen poliisilaitoksen tilannekeskuksesta vahvistaa, että poliisi on käynyt tapahtumapaikalla, mutta epäiltyjä ei paikalta tavoitettu. Mikäli poliisi saa asiasta uusia ilmoituksia, tapaukseen voidaan Kousan mukaan palata uudelleen. Tällaisessa tapauksessa asiaa voitaisiin Kousan mukaan tutkia esimerkiksi vaaran aiheuttamisena.