Toto76-vihje: Finaaleissa jaossa suuria seteleitä radalla ja pelissä

Katsojille on sitä kaikista sakeinta kermaa tarjolla kolmevuotiaiden lämminveristen Kasvattajakruunun loppukilvoissa. Kummankin sukupuolen ykkönen kuittaa 30 000 euroa.

Peanuts ja Bosses Lady ottavat tammojen taistossa uusintamatsin välierästä. Tuolloin ensin mainittu selätti jälkimmäisen, vaikka peliväki kaksikon väliset mahdollisuudet päinvastaisiksi uumoilikin. Nyt Peanuts nousee suosikiksi, sillä tamman lähtönopeus riittää pitämään Bosses Ladyn ulkopuolellaan. Eri asia sitten on, laskeeko Pekka Korpi Arctic Elsalla ketään eteensä.

Oriiden ja ruunien lähdössä katseet kohdistuvat varsasensaatio Graceful Swampiin. Parhaimmillaan neljäntoista voiton suoran takoneen superlupauksen loppukautta on leimannut epävarmuus, ja Graceful Swamp lähtee lakeuksille haastajan roolissa.

Suosikin paineita kantavat Tapio Mäki-Tulokkaan treenattavat Mr Big Star ja Ronaldo Malibu.

Vihjesysteemin varmat ovat voittokone Koveri ja kohti huippuiskua kipuava Next Direction.

Ensin mainittu on hävinnyt tällä kaudella vain kerran. Viimeksi tappio oli tosin hilkulla, sillä Koveri ei ollut totutulla tasolla. Ori otti laukankin alussa. Pasi Impolan suojatti on normaalisti ravivarma ja nopea. Ahti Antti-Roiko karauttanee ajokillaan johtopaikalle.

Vakavimmat vastustajat Menoks ja Mysteerio elävät voimiensa varassa. Niillä molemmilla on tuntuvampi laukkariski kuin Koverilla.

Next Direction oli marraskuun kisoissaan erinomainen. Otteissa alkoi olla samaa puhtia kuin viime vuoden ja tämän kevään kisoissa.

Lähtöpaikka on tasaiselle avaajalle ihanteellinen, ja odotettavissa oleva railakas matkavauhti tietää poutaa ruunan taivaalle.

Viikon väistö

Toto76, lähtö 2: Nousijadivisioonafinaali on huipputasokas, ja Cool on Photosin tehtävä on tusinapaikalta tuskainen.

Viikon varma

Toto76, lähtö 6: Next Direction on luokaltaan kansainvälistä tasoa. Viitteet vireen löytymisestä ovat vahvat.

Viikon yllättäjä

Toto76, lähtö 5: Ilon Ari on piristynyt, ja ruuna voi jysäyttää totopommin.

Toto76-vihjeet:

Lähtö 1: 6 Koveri (8,3)

Lähtö 2: 6,10,9,3,5,8,7,4 (11,12)

Lähtö 3: 2,8 (7,3)

Lähtö 4: 2,3,1 (4,9)

Lähtö 5: 2,8,3,6,5,12,4 (10,1)

Lähtö 6: 9 Next Direction (1,6)

Lähtö 7: 2,1,4,3 (9,7)

1344 riviä x 0,05 euroa = 67,20 euroa

