22-vuotias ravivalmentaja suunnittelee vanhempiensa maatilan jatkamista – "Yritän välttää hevosia ammattina"

Sonkajärvellä asuvan Ronja Röpelisen, 22, elämässä on aina ollut hevosia. Jo hänen syntyessään kotona oli Kaija-äidin harrastesuomenhevonen. Sama ruuna on muuten 30-vuotiaana talossa edelleen ja hoitaa seurahevosen tehtäviä.

Ensimmäinen raviponi taloon tuli, kun Ronja oli 9-vuotias.

"Kuopion raveissa näin ponilähdön ja kiinnostuin. Ensimmäinen poni tuli Ruotsista. Ajoin sillä varmaan 60–70 lähtöä kilpaa, voittojakin tuli yhdeksän."

Startteja poneilla kertyi 167, kunnes oli vuoro siirtyä hevosiin. Niillä kilpailemiseen oikeuttavan c-ajoluvan hän hankki 16-vuotiaana keväällä 2012.

"Meidän kotikasvatti Salaluukku oli korttikurssilla hevosena ja ajoin sillä parit harjoitusravitkin. Sillä oli omat ongelmansa, mutta tykkäsin puuhata sen kanssa."

Samana syksynä Röpelinen liisasi lämminveriruuna Dur Minoverin.

"Se oli vähän omanlaisensa. Startissa jos sillä pääsi loppukurvin ravia, niin se tuntui jo voitolta. Mutta siltä ja sen jälkeen tulleilta hevosilta olen saanut tärkeää oppia."

"Aika moni tässä olleista hevosista on tullut sillä ajatuksella, että niiden omistajat ovat kysyneet, haluanko kokeilla, vai laittavatko he hevosen pois", Röpelinen kertoo.

Nyt Röpelisellä on kolme ajohevosta.

Parhaiten on pärjännyt 1.30,4-aikainen viisivuotias suomenhevostamma Uusi-Tuikku. Sillä on 19 startista kaksi voittoa, neljä kakkosta ja kaksi kolmosta sekä rahaa lähes 7 000 euroa. Kaikki on juostu tänä vuonna Röpelisen käsistä.

"Se ei ollut nelivuotiaana mennyt kuin kahta minuuttia. Omistaja Tikkasen Sakari kysyi, ottaisinko minä sen valmennukseen. Heiltä on ollut tässä hevosia ennenkin."

Uusi-Tuikulla on valmentajan mukaan varaa parantaakin.

"Talven aikana on tarkoitus treenata sille vielä voimaa ja kestävyyttä. Sitä varten kaivoin reenkin esiin. Se on tosi hyvä ajaa ja muutenkin mieleinen hevonen."

Ronja Röpelinen aikoo pitää hevoset harrastuksena, vaikka oli opiskelujen jälkeisenä välivuotena Australiassa töissä sekä ravi- että laukkatallilla.

"Yritän välttää hevosia ammattina. Kävin kaksoistutkinnon ylioppilaaksi ja maaseutuyrittäjäksi, että tätä vanhempien maatilaa voisi joskus jatkaa. Ennen sitä tekisi vielä mieli käydä maailmalla hevoshommissa. Esimerkiksi Kanada kiinnostaa kovasti. Pientä valmennustoimintaa on varmasti jatkossakin, mutta harrastuksena."

Mikä raviurheilussa kiinnostaa itse hevosen lisäksi?

"Tässä näkee oman työn tuloksen. On selvä tavoite ja saa itse ideoida sekä olla vastuussa."