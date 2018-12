Toto76-vihje: Kuninkaan ja hirmuliskon tahtiin Kuopiossa

Ville Herttuan ohjastama Costello jäi tauolta paluussaan toiseksi, kun Ellin Sisu jäi ohittamatta. Hevonen tuli Lahden kilpailuun vähäisin valmisteluin ja parantaa paljon, kun sai startin kroppaansa. Vastus on sopiva ja kuningas on valmis palaamaan voittojen tielle.

T.Rex on monipuolinen ja huippukuntoinen hevonen, joka ei tarvitse Kuopiossa apuja lähdön voittaakseen.

Varsakunkku-finaalissa 4-vuotiaat suomenhevoset kilpailevat komeasta 10 000 euron ykköspalkinnosta. Pauli Raivio tuo kisaan Eskolan Jyräyksen, joka sijoittui Kriteriumissa hienosti neljänneksi.

"Tyytyväisiä ollaan kauteen kokonaisuutena. Kriteriumin sijoitus kruunasi kauden ja Varsakunkkukarsinnan jälkeen oli tarkoitus jäädä tauolle. Kuopion karsinnassa oli mukana vain viisi hevosta ja silloin Paulilla naksahti päässä. Meillähän on valmis ja lahjakas varsa, jolla pääsee ajamaan isosta palkinnosta. Jyräys on saanut kolmen viikon ajan aika rapsakkaa liikettä ja uskoisin hevosen olevan ainakin samassa vireessä kuin ennen taukoa. Hevonen on aika ravivarma, eikä hokit treenien perusteella tuo ongelmia. Neljän sakkiin uskoisin Jyräyksen nousevan, eikä voittokaan suuremmin yllättäisi", jutteli Raivio.

Viikon Varma

Toto76-6 T.Rex. Tauon jälkeen ruuna on ravannut sulavasti ja tehnyt hienot esitykset. Juoksuasetelmilla ei ole merkitystä.

Viikon Väistö

Toto76-2 Tupla-Siro. Viimeksi selvisi ravilla, kun lähti yksin pitkältä takamatkalta. Suuri laukkariski tauolta.

Viikon Idea

Toto76-3 Klara Håleryd. Heikoista lähtöpaikoista kärsinyt tamma jatkaa kunnossa. Kuopiossa rehti 900m kiri.

Toto76-vihje

Lähtö 1: 4,3,9,5 (1,2)

Lähtö 2: 7,11,8,10 (6,4)

Lähtö 3: 1,6,10,5,4 (7,8)

Lähtö 4: kaikki 12 hevosta

Lähtö 5: 11 Costello (1,10)

Lähtö 6: 7 T.Rex (4,10)

Lähtö 7: 9,6 (2,10)

1920 riviä x 0,05e = 96 euroa

