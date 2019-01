Toto75-vihje: Pohjanmaan panssarivaunu ei armahda

Mysteerio tuli viime elokuussa takaisin tositoimiin lähes vuoden tauolta. Voimaori on esiintynyt paluunsa jälkeen jykevästi, ja paussin jälkeiset kymmenen kisaa ovat tuoneet viisi voittoa ja kolme kakkossijaa. Kaksi hutistarttia selittyvät laukoilla.

Mysteerion valtti on vahvuus. Lauantaina työn alla oleva 2600 metrin matka nostaakin oriin osakkeita entisestään. Vastus on 20 metriä Mysteeriota edempää starttaavan Aatsin johdolla iskukykyinen, mutta voittoon on viimeaikaisten otteiden valossa kuitenkin helppo uskoa.

MT Ravit vieraili viime viikolla Mysteerion valmentajan Veli-Matti Kangasluoman luona. Video löytyy linkistä.

Rivin toinen tukipilari on neljännen kohteen Roberto Diver. Rakettimaista nousua sarjoissaan tekevä vauhtimylly joutuu jälleen ampaisemaan matkaan kasiradalta. Iikka Nurmonen ajanee kauden avauskisan tapaan virtaviivaisesti eteenpäin ja kohti keulapaikkaa. Vakavin vastus on kultasuonen löytänyt Sweet Malkin. Timo Salmelan treenattavan tuorein esitys oli suvereeni, ja ensimmäistä kertaa käytössä olleet jenkkimalliset kärryt toivat askellukseen lisätehoa.

Ossi Nurmonen vahvistaa alkuviikosta asioiden olevan Roberto Diverillä kohdallaan.

”Kaksi viikkoa on ruunalle sopiva starttiväli. Sunnuntaina ajeltiin kotona, ja kaikki oli kunnossa. Viimeistelyt lasketaan keskiviikkona. Voitosta lähdetään kamppailemaan.”

Ossi Nurmosen luona MT Ravit kävi pari viikkoa sitten, video löytyy linkistä.

Lauantain huippumatsi nähdään Valiodivisioonassa. Suomenhevosten kirkkaimpaan kärkeen vääjäämätöntä nousua tekevä SE-tykki Ellin Sisu on suosikki ja varteenotettava varmavaihtoehto. Vaikka takarivi oria painaakin, saattaa tie keulaan olla siloiteltu, sillä edestä pamauttaa ärhäkästi liikkeelle Pyörylän Paroni. Saattaa tosin olla, että Antti Teivainen haluaa ajaa haastajalla keulasta, sillä Pyörylän Paroni on juuttunut kolme kertaa peräkkäin pussiin.

Viikon väistö

Toto75, lähtö 3: Ei väistetä, mutta varoitetaan. Questionmark Me saattaa jäädä sisäradalta satimeen.

Viikon varma

Toto75, lähtö 2: Mysteerio on jyrännyt viime starteissaan vastustamattomasti.

Viikon yllättäjä

Toto75, lähtö 7: Regent Zet on tottunut menestymään talvikeleillä. Nyt ruuna räväyttää keulaan.

Toto75-vihjeet:

Lähtö 1: 7,9,2,11,1 (10,4)

Lähtö 2: 12 Mysteerio (4,8)

Lähtö 3: 1,7,10 (2,11)

Lähtö 4: 8 Roberto Diver (4,7)

Lähtö 5: 4,2,9,1,7 (11,6)

Lähtö 6: 9,2,8 (1,6)

Lähtö 7: 11,2,1,10,9,6,3 (5,7)

1575 riviä x 0,05 euroa = 78,75 euroa

Pelaa MT:n vihjerivi Veikkauksen sivulla tästä linkistä