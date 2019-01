Seitsemättä vuosikymmentä ohjastava Faari Hietanen palkittiin elämäntyöstä

Markku "Faari" Hietanen sai Seinäjoella pidetyssä Ravigaalassa kunniamaininnan elämäntyöstään.

72-vuotias laihialainen on tehnyt poikkeuksellisen ohjastajauran, sillä hän on ajanut kilpaa 1950-luvulta alkaen kaikilla vuosikymmenillä. Lisäksi hän on tavoitellut ravikuninkaan tai -kuningattaren titteliä yhteensä 20 kertaa onnistuen siinä lopulta kesällä Rovaniemellä Akaasian rattailla.

Seinäjoella kun oltiin, alueen hevosväki sai muutoinkin harvinaisen paljon mieluisaa juhlittavaa.

Omistaja-valmentaja Ari Oja-Nisulan ravikuningatar Akaasia valittiin parhaaksi suomenhevostammaksi. Arin serkun Olavi Oja-Nisulan Sävel-Taika nousi kuningatarkisan vähimmin tunnetuista osallistujista kakkoseksi, mistä se palkittiin vuoden komeettana.

Yleisö palkitsi vuoden ravitekona Saaga S -dokumenttielokuvan, jonka on ohjannut Kai Kuntola. Ravikuningattaren vuodesta kertova dokumentti palkittiin joulukuun alussa Yhdysvalloissa hevoselokuvien festivaalin pääpalkinnolla.

Vuoden valmentajana palkittiin tasaisen vertailun jälkeen ensi kertaa Antti Ojanperä. Sen sijaan ohjastajien ykkönen oli jälleen kerran - joskin tiukan ajajaliigan jäljiltä - Mika Forss.

Jenni Kaija vei montéohjastajien ykköspaikan niukasti Karoliinan Sinkkilän edestä. Suomen monteohjastajat suositti myös Kaijaa.

Vuoden hevosenhoitajaksi valittiin Suomen ravivalmentajien ehdotuksesta Jenna Leskiranta, joka työskentelee Lohjalla Tom Erikssonin tallilla ja valmentajan sairausloman aikana vastasi merkittävällä tavalla tallin päivittäisestä toiminnasta.

Vuoden komeettaa ei raviammattilaisten puolella tarvinnut miettiä. Palkinnon sai orimattilalainen Timo Korvenheimo, jonka työ nuorten ravurien valmennuksessa nousti hänet tänä vuonna valmentajien kärkikaartiin.

Katri Rantala Asiakkalasta on vuoden kasvattaja. Hänen 70 kasvatistaan 70 prosenttia on toistaiseksi ravannut palkintoja. Menestyneimmät ovat tänä vuonna ME:n ravannut Ranch Kelly sekä Ranch Newman, Ranck Get On ja Ranch I Do I Do.

Hienot tammat nousivat tämän vuoden valinnoissa valokeilaan. Ranskaan menestyksekkään kisaturneen tehnyt Ranch Kelly palkittiin luonnollisesti vuoden parhaana lämminveritammana. Tamma on ansainnut lähes puoli miljoonaa euroa omistajalleen Kelly's Teamille ja ME:n lisäksi se ravasi kotimaassa myös Suomen ennätyksen.

Ravikuningas Costello valittiin yhtä itseoikeutetusti vuoden parhaaksi vanhemmaksi suomenhevosoriiksi.

Paras monté-hevonen on useimmiten ollut lämminverinen. Tänä vuonna pystin vei kuitenkin Savon veturi, Diktaattori.

Vuoden paras 5-vuotias oli Vixus ja paras 4-vuotias Landen Paukku, vaikka kumpikaan ei voittanut ikäluokkansa pääkilpailua. Molemmat olivat kuitenkin ylivoimaisia kauden muissa parhaimmiston keskinäisissä kilpailuissa.

Vuoden hevosenomistajana palkittiin Esa Himanen. Hänen omistamansa Attack Diablo valittiin pitkän puntaroinnin jälkeen vuoden parhaaksi vanhemmaksi oriiksi tai ruunaksi. Valinta tehtiin ennen kuin se myytiin joulun alla Italiaan, mutta myynti ei sinänsä poistanut sen ajokauden ansioita Suomessa.

Paras 4-vuotias oli Derbyn voittanut, Ruotsissa pääosin kilpaillut Hachiko de Weluwe.

Paras 3-vuotias Graceful Swamp ei yltänyt parhaimpaansa Kriteriumissa, mutta oli muutoin ylivoimainen ja palkittiin myös vuoden voitokkaimpana hevosena. Tasaisuus ratkaisi valinnan nuorten suomenhevosten palkitsemisten tavoin.

Ravitoimittajien kunniamaininnan sai 3-vuotias tamma Staro Miami. Se ylsi Ruotsin tammakriteriumin kakkoseksi. Koska se on ruotsalaissyntyinen ja myös kilpaillu koko ikänsä Ruotsin rekisterissä, se ei voinut tulla palkituksi pääsarjoissa. Tamman omistaa Martti Simonen, sitä valmentaa Aripekka Pakkanen ja ohjastaa Mika Forss.

Parhaana raviratana palkittiin Forssa ja kesäratana Loviisa. Kuopion ravinuoret oli paras nuorisokerhoista.

Ravigaalassa palkittiin tuttuun tapaan myös nuorten ohjastajien parhaita: Salamakypärät -ajajaliigan voitti Arna Ruohomäki sekä kokelasmeetingin paras oli Taneli Säde.

Valinnoista suurimman osan teki Ravitoimittajien hallitus. Suomen Hippos valitsee vuoden raviradan ja kesäradan sekä .

Molemmat voivat myöntää Ravigaalan sääntöjen mukaan myös kunniamainintoja, joista keskustellaan yhdessä.

Kirjoittaja oli Ravitoimittajien hallituksen jäsenenä tekemässä valintoja.

