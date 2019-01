Toto75-vihje: Roberto Diver etevin Etelä-Karjalassakin

Toiseksi varmaksi riittää vaihtoehtoja. Näistä lopullisen seulan läpäisee lähes puolet uransa starteista nimiinsä vienyt T.T. Hunsvotti.

Roberto Diver vakuutti viime lauantainakin. Taktiikka lie jälleen sama: täysillä eteenpäin ja keulaan. Vastustajien kunnioitus Nurmosten rakettia kohtaan on sitä luokkaa, että Roberto Diver saanee tasata johtopaikalla tahdin mieleisekseen.

T.T. Hunsvotti voitti tauoltapaluukisansa keulasta suvereenisti. Viimeksi ori oli tehtailemassa keskijoukoista kipakkaa kiriä, mutta eteneminen katkesi loppukurvin alussa laukan vuoksi. Karkeasti ottaen laukka tai voitto onkin ollut T.T. Hunsvotilla uran tahti.

Mikäli päättää suojata edellä mainitun, ovat avauskohteen Mr Hot Shot ja viidennen osalähdön Sahara Sandstorm kiehtovia varmakandidaatteja.

Ensin mainittu kiihtyy kaviot kipinää lyöden. Viimeksi johtopaikka laskettiin pois, eikä vapaata etenemisväylää löytynyt lopussa. Niinpä onkin luultavaa, että tällä kertaa ei Mr Hot Shotilla luovuta vetotöistä. Vastus on vaativaa kaliiberia, mutta Kati Lindsbergin treenattava pystyy oikeana päivänään torjumaan ohitusta yrittävät.

Sahara Sandstorm on vanttera voimanpesä, jolla on edellytyksiä ikäluokan kärkeen – ainakin pidemmillä matkoilla. Lappeessa työn alla on 2600 metriä, mikä passaa Ravigaalassa Vuoden valmentajakomeettana palkitun Timo Korvenheimon suojatin pirtaan mainiosti.

Voltin vitosrata on vaikea, mutta laukkariskiä ei pidä paisutella. Sahara Sandstorm on sortunut edellisen kerran kielletylle askellajille viime heinäkuussa.

Myös päätöskohteen Aatsia voi istutella ideavarmaksi. Ruuna pääsee häärimään paraatipaikalleen keulaan, eivätkä pitkän pakin nimekkäät takaa-ajajat pääse helpolla.

Viikon väistö

Toto75, lähtö 6: Mailin matkalle kasirata ynnä kova vastus ovat Freelancerille myrkyllinen yhtälö.

Viikon varma

Toto75, lähtö 3: Roberto Diverin voittoparaatin jatkumiselle ei ole näkyvissä esteitä.

Viikon yllättäjä

Toto75, lähtö 1: Mr Hot Shot pystyy johtamaan alusta loppuun.

Toto75-vihjeet:

Lähtö 1: 1,5,11,9,8 (10,4)

Lähtö 2: 1,11,2,4,3,5 (6,12)

Lähtö 3: 6 Roberto Diver (4,10)

Lähtö 4: 5 T.T. Hunsvotti (1,2)

Lähtö 5: 5,7,6 (11,9)

Lähtö 6: 1,9,2,3 (4,6)

Lähtö 7: 2,13,12,6 (8,1)

1440 riviä x 0,05 euroa = 72 euroa

Pelaa MT:n vihjerivi Veikkauksen sivulla tästä linkistä