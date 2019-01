Vuoden hevosenomistaja Esa Himanen innostui raveista onnekkaan sattuman kautta 7-vuotiaana – "Harmittaa, kun ihmiset eivät tiedä kuinka mukavaa hommaa tämä on"

Monivaiheinen taival on johdattanut yrittäjänä elämäntyönsä tehneen Esa Himasen ilonhetkiin kaviourien äärellä.

Hevosenomistamiseen hän on paneutunut sellaisella innolla, että viime lauantain Ravigaalassa Seinäjoella mies palkittiin vuoden hevosenomistajana.

Kunnianosoitus osui oikeaan, sillä vuosi 2018 oli Himaselle hevosenomistamisen saralla huikean menestyksekäs. Attack Diablo toi talliin perinteisen Killerin Eliitin voiton kesäkuussa. Loppuvuoden kruununa Jorma Kontio ohjasti Norjasta keväällä ostetun Chief Orlandon Ruotsissa hopeadivisioonan fi­naalin 300 000 kruunun arvoiseen ykkössijaan.

Lisäksi Himasen useat hevoset kilpailivat vuoden aikana menestyksellä Suomen kovimmalla tasolla, muun muassa T76-pelin kohteissa.





Matka raviurheilun salamavaloihin alkoi jokseenkin sattumalta.

”Käpylään menin yhden tutun aikuisen seurassa. Pienestä miehestä tuntui mahtavalta, kun totosta tuli kymmenisen markkaa voittoa”, Himanen muistelee.

”Jonkinlainen kärpäsenpurema siinä selvästikin tuli. Solvallasta nyt marraskuulta tuli totosta hieman enemmänkin, ja monta vaihetta on tosiaan ollut tässä harrastuksessa. Juuri nyt omistan kokonaan tai olen osakkaana seitsemässä ravurissa tai ravurinalussa.”

Ensimmäisen hevosensa Himanen hankki 1979 yhdessä veljensä Paulin kanssa.

”Happy’s Pride oli ihan mukava kilpahevonen, joka esimerkiksi voitti kahdesti Vermossa. Siinä opiskeltiin raviaakkosia siihen aikaan menestyksekkäiden Norrilan veljesten kanssa. Rainer Norrila sitä ajoi ja valmensi.”

”Hevosenomistajana tuli sitten taukoa, kun Happy’s Priden ura ei johtanut sen pidemmälle”, Himanen kertoo.

”Uusi innostumisen piikki tuli 1990-luvulla. Silloin oltiin kimpassa muutamassa ravurissa, mutta se päättyi perheen lasten urheiluharrastuksiin omistautumiseen.”

”Olin monta vuotta mukana jalkapallovalmennuksessa ja tavalla tai toisella kaikkien kolmen lapsen urheiluharrastuksissa, perhekeskeinen kun olen.”





Uusi käänne elämässä ja ravi­urheilussa tuli 2015, kun Himanen myi valoja valmistavan yrityksensä M-Lightin. Hän jatkaa yhä yrityksen toimitusjohtajana.

”Ensin ostin samana vuonna puolikkaan The Dude -ravurista yhteistyökumppaniltani Jyrki Tonttilalta. Hänen veljensä Villen valmennuksessa oleva Dude ei tosin enää ole minun omistuksessani. Oli jälleen aikaa ja taloudellinen mahdollisuuskin omistaa hevosia”, Himanen sanoo.

”Harmittaa, kun ihmiset eivät tiedä kuinka mukavaa hommaa tämä on. Lajin myymisessä suurelle yleisölle ei ole oikein onnistuttu. Ihmiset viihtyvät raveissa yleensä hyvin, mutta lajin ulkopuoliset eivät siitä tiedä mitään.”

Esa Himasen suurimmat menestykset ovat tulleet reilun parin vuoden yhteisellä taipaleella ravivalmentaja Tapio Mäki-Tulokkaan kanssa. Suuret voitot ovat tulleet juuri tammelalaisen valmennustyön tuloksina. Tällä hetkellä, ei kovin yllättäen, Himasen kaikki hevoset ovat samassa tallissa.

”Kyllä minustakin tuo palkitseminen oli ihan ansaittua”, Himanen myöntää.

”Näinkin kovasti satsaavat hevosenomistajat ovat lajin kannalta ihan liian harvassa meillä Suomessa. Tosi hyvin hepat ovat nyt menneet, ja siitä kuuluu iso ansio Topille.”





Killerin Eliitin voitto kesällä Attack Diablolla oli Himaselle hieno hetki monellakin tavalla.

”Tehtaamme sijaitsee Muuramessa, vaikka firma muuten on Keravalla. Muuramen väki oli kaikkinensa paikalla. Mukana oli kymmenen ihmistä, jotka olivat ensimmäistä kertaa raveissa. Päivä oli tosi kiva. Attack Diablo myytiin sitten loppuvuodesta Italiaan sensaationimi Alessandro Gocciadoron talliin.”

Himasen aktiivisen otteen ansiosta vuodelta 2019 voi odottaa uusia menestyksiä.

”Chief Orlando on nyt talvitauolla, mutta tästä vuodesta tulee toivottavasti kiva. Meillä on monta mielenkiintoista ravuria. T.Rex on Chief Orlandon lisäksi hyvä nimi, jossa olen porukassa, ja tallin kaikki muutkin ovat mielenkiintoisia.”

”Uusia nimiäkin katsastetaan, mutta yritän olla oikein kriittinen. Tällä hetkellä Euroopassa hintoja nostattaa toisaalta Ranskan kova palkintotaso ja imu sekä toisaalta Ruotsin T75:n isot palkinnot. Hyvät hevoset maksavat tuhottomasti tai niitä ei yksinkertaisesti ole markkinoilla. Toki koitan pitää silmät ja korvat auki.”