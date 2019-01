Ravilauantai tuo ravit televisioon vapaalle kanavalle

Ravilauantai-nimeä kantavan ohjelman tarjoavat katsojille Maaseudun Tulevaisuus ja hevosalan ammattilaisten sekä harrastajien Hevosurheilu-lehti.

Maaseudun Tulevaisuus on Suomen suurin media, joka seuraa raviurheilua ja hevostaloutta säännöllisesti. Painetulla lehdellä on 300 000 lukijaa ja verkkosivuilla mt.fi on viikoittain 250 000 käyntikertaa.

”Seuraamme raviurheilua muun muassa perjantain lehdessä ilmestyvän ravisivun sekä sunnuntaisin netissä ilmestyvien TalkKari- ja MT Ravit -ohjelmien voimin. Olemme saaneet palautetta lukijoiltamme, jotka ovat toivoneet lauantain ravilähetystä vapaalle kanavalle. Nyt vastaamme omalta osaltamme tähän toiveeseen hyvässä yhteistyössä Hevosurheilun kanssa”, kertoo MT:n päätoimittaja Jouni Kemppainen.

Tänä vuonna 95 vuotta täyttävä Hevosurheilu-lehti on hevosalan johtava media, jolle yhteistyö ravien näkyvyyden edistämiseksi oli luonnollinen valinta.

”Kun ravit lakkasivat näkymästä, palauteryöppy lehteenkin oli vuolasta. Uskon lukijoidemme ilahtuvan tästä uutisesta. Maaseudun Tulevaisuuden kanssa toimiminen on ollut hyvää ja mutkatonta”, kertoo Hevosurheilun päätoimittaja Stiina Ikonen.

”Rakkaudesta lajiin ja toiveesta tilauksiin on varmasti kummankin mediatalon ajatus tässä kuviossa”, Ikonen sanoo.

Lähetykset on rajattu antennitalouksiin kustannussyistä.

”Tämä on sellainen ratkaisu, johon meillä riittävät rahkeet. Muut vapaat kanavat ovat huomattavasti kalliimpia, eikä ravilähetys kartoitusten perusteella edes sovi kaikkien kanavien katsojaprofiiliin. Tavoitettujen katsojien määrä on silti korkea”, Ikonen huomauttaa.

Noin puolet suomalaisista televisionkatsojista katsoo lähetyksiä antenniverkon kautta. Ohjelman jakelusta vastaavan Digitan mukaan kanava 26:n näkyvyysalue kattaa noin 98 prosenttia väestöstä, eli sitä pystyy seuraamaan lähes koko Manner-Suomen alueella, jos TV-kanavat vastaanotetaan Digitan antenniverkon välityksellä.

Lähetysten ensimmäinen jakso kestää toukokuun loppuun asti. Jatkoa seuraa, jos katsojia riittää odotusten mukaisesti.

”Totta kai kiinnostusta kartoitetaan, mutta meillä on vahva tahto pitkäaikaiseen sopimukseen kanavan kanssa”, sanoo MT:n myyntipäällikkö Jussi Korkia-aho.

Viime kesänä ravit näkyivät vapaasti Estradi-kanavalla heinäkuun ajan, ja kuukauden kokeilu keräsi lupaavasti katsojia.

Digitan mukaan useimmat vastaanottimet etsivät uudet tv-kanavat automaattisesti. Jotkin vastaanottimet saattavat vaatia kanavien uudelleen virittämisen tai tehdasasetusten palauttamisen.

Ohjeet kanavahaun tekemiseksi löytyvät Digitan internet-sivuilta www.digita.fi/kanavahaku tai laitteen käyttöoppaasta. Digita Info palvelee maanantaista perjantaihin klo. 8–20 puh. 020 411 7676 tai info@digita.fi.