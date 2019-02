Toto75-vihje: Huiput kohtaavat finaalikierroksella

Teemu Okkolinin tallin Ohikiitävä on varmistunut talven aikana. Hurjan fysiikan omaava ruuna jäi viime kilpailussaan toiseksi, mutta Okkolin oli esitykseen tyytyväinen.

”Vermossa loppua tultiin tosi kovaa, enkä tohtinut yhtään pyytää. Se on joskus laukannut ratkaisumetreillä ja halusin vain ajaa ehjän startin. Voimia oli maalissa tallella vaikka kuinka paljon”, kertoi Okkolin.

Muutokset varusteisiin ja treenimenetelmiin ovat varmistaneet hevosta paljon.

”Vanhan kansan systeemi on osoittautunut toimivaksi tämän hevosen kanssa. Sitä on ajettu nyt paljon enemmän kuin aikaisemmin. Turhat pöllöilyt ovat jääneet ja ruuna keskittyy nyt kilpailuissa oleelliseen. Kotona Ohikiitävä on aivan huippu, se ei tee treenissä virheen virhettä. Kuntonsa ja fysiikkansa puolesta hevonen voi pärjätä vielä pitkään. Kotiradan finaaliin lähdetään luottavaisina. Kaikki on kunnossa, eikä voittokaan yllättäisi”, jatkoi Okkolin.

Viikon Varma

Toto75-1 Roberto Diver. Voitosta voittoon kulkenut ruuna haparoi Lappeenrannassa, mutta oli silti ylivoimainen. Ravatessaan jatkaa voittokulkuaan.

Viikon Väistö

Toto75-5 Luxorious Lord. Voitti helposti viimeksi maililla. Nyt täysi matka ja hurja vastus.

Viikon Idea

Toto75-3 Radiance Broline. Palasi tauolta hienossa kunnossa, mutta jäi voimissaan pussiin.

Toto75-vihje

Lähtö 1: 4 Roberto Diver (11,2)

Lähtö 2: 1 Ohikiitävä (7,6)

Lähtö 3: 12,11,6,9,5,3 (2,1)

Lähtö 4: 3,11,10,5 (2,1)

Lähtö 5: 8,5 (9,11)

Lähtö 6: kaikki hevoset

Lähtö 7: 9,1 (6,11)

1536 riviä x 0,05e = 76,80

Pelaa MT:n vihjerivi Veikkauksen sivulla tästä linkistä