Hevosurheilu: Tunnistuskäräjät alkoivat Espoon käräjäoikeudessa – kärhämässä vaaditaan takaisin FI-statuksia

Espoon käräjäoikeudessa pidettiin torstaina valmisteluistunto niin sanottuun lämminveristen ravurivarsojen tunnistusjupakkaan liittyen. Asiasta kertoo Hevosurheilu.

Lähes viisi tuntia kestäneessä istunnossa sovittiin muun muassa, että kaksi erillistä kannetta käsitellään yhdessä.

Suomen Hippoksen on haastanut oikeuteen hieman eri perustein kaksi eri kasvattajaryhmää.





Kiistan taustalla on se, että Suomen Hippos määräsi viime keväänä ulkomailla tunnistetuille, mutta Suomeen väärin merkinnöin rekisteröidyille hevosille 2 000 euron hevoskohtaisen sakon ja Ranskassa etätunnistetuille varsoille lisäksi FIU-statuksen.

FIU-status tarkoittaa sitä, etteivät hevoset ole oikeutettuja kasvatustukiin ja -palkintoihin, eivätkä ne saa osallistua Suomessa syntyneille lämminverisille rajattuihin lähtöihin.

Erimielisyyttä kasvattajien ja Hippoksen välillä on esimerkiksi siitä, ovatko kasvattajat tienneet toiminnan olevan sääntöjenvastaista.

Hippoksen näkemyksen mukaan kasvattajien ja heidän asiamiestensä eli esimerkiksi kasvatustoimintaa hoitaneen yrittäjän tai valmentajan on täytynyt tietää, että ulkomailla tunnistaminen rikkoo sääntöjä. Hippos on lisäksi sitä mieltä, että asiasta on myös näyttöä.

Ranskassa hevoset kasvattaneet myöntävät asianajajansa lausunnon mukaan harjoittaneensa toimintaa jo ennen kuin yhdeksän etätunnistettua hevosta jäi kiinni.





Paikalla valmisteluistunnossa ollut Hevosurheilu kertoo, että koska käsiteltävät kaksi kannetta ovat taustaltaan samanlaisia, käräjäoikeuden tuomari Tiina Veranen päätti käsitellä kanteet yhdessä.

Veranen ehdotti Hevosurheilun mukaan, että asian laajuuden vuoksi järjestettäisiin toinen valmisteluistunto 3. huhtikuuta. Pääkäsittelyyn hän suositteli kolmipäiväistä istuntoa kolmen tuomarin voimin.

Käräjätuomari arvioi, että käsittely olisi aikaisintaan toukokuussa, mutta kuitenkin ennen juhannusta.

Istunnon lopuksi tuomari huomautti, että kaikille osapuolille olisi paras vaihtoehto, jos asia sovittaisiin. Hippoksen asianajaja kuitenkin totesi, ettei kyse ole pelkästään rahasta, joten sopiminen on hankalaa.





Vuosien 2011–2017 välillä sääntöjen vastaisia tunnistuksia tehtiin Suomen Hippoksen mukaan 81 kappaletta. Näistä 72 tunnistettiin ulkomailla niin, että suomalainen tunnistaja kävi paikan päällä ja mainitut yhdeksän Ranskassa syntynyttä varsaa on niin sanotusti etätunnistettu.

Kahden kanteen väliset erot johtuvat ennen kaikkea siitä, että muualla kuin Ranskassa tunnistetut varsat säilyttivät täydet kilpailuoikeudet Suomessa, jos ne rekisteröitiin tänne uudelleen.

