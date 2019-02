Ravihevosista tuli täysipäiväinen työ

Jyväskylän Vesangassa 12 hevosen tallia pitävä Tero Lahtinen, 35, on harrastanut ravihevosia pikkupojasta asti.

"Periaatteessa aina tässä on ollut hevosia. Aluksi ne olivat vain sellaisia, että sieltä sai lähinnä hyvät opit, mitä hevosten kanssa ei pidä tehdä", Lahtinen muistelee pilke silmäkulmassa.

Opit eivät menneet hukkaan, sillä vuosien varrelta taidonnäytteitä ovat muun muassa 1.11,6-aikainen Funny Farm, joka on juossut 84 000 euron voittosumman sekä 1.12,4-aikainen Mr Mallorca.

Viime keväänä Lahtinen päätti keskittyä raviurheiluun ja talliin tehtiin lisää karsinoita. Nyt ajohevosia on kaksitoista. Varsat ja emätammat on ulkoistettu muualle. Isona apuna häärii oman työnsä ohessa kihlattu Jenny Honkonen.

"Tallissa on omia hevosia, kimppahevosia ja asiakkaiden hevosia. Tällä hetkellä määrä on sopiva, eli jos vieraita hevosia tulee lisää, niin omia vähennetään", Lahtinen linjaa.

Parin viime vuoden aikana Lahtinen on ajanut itse kilpaa kiihtyvällä tahdilla.

"Siihen on syynä lähinnä Red Guy User, jolla olen saanut ajaa ja olen pärjännytkin. Sen myötä on tullut lisää ja parempia ajettavia. Kierrän myös kengittämässä lähiseudulla ja sitä kauttakin on tullut ajettavia. Ja tietysti kun lopetin kattotyöt, niin aikaakin on paremmin."





Lähes kaikki oman tallin hevoset ovat kilpailu-uransa alkutaipaleella. Valmennukseen kelpaavat kaikenlaiset hevoset, mutta mieluiten Lahtinen rakentaa kilpurit varsasta lähtien.

"Itse kun tekee alusta asti, niin tietää ainakin mitä hevoselle on tapahtunut vuosien varrella."

Oma talli, kengittäminen, kilvanajo ja Honkosen leipätyö ensihoitajana pitävät pariskunnan kiireisenä. Ajankäyttö pitää suunnitella tarkkaan, vaikka tilalla asuvat Lahtisen vanhemmat auttavat niin hevosten kuin ruokahuollon suhteen.

"Nyt on kuitenkin oikeastaan hyvä tilanne. Kaiken työn tallilla kerkeää tekemään omin voimin ja hyvin, vaikka täällä ollaankin aamusta iltaan", Honkonen huomauttaa.





Hevosten ruokinta perustuu kuivaan heinään ja kauraan sekä täydennysrehuun. Ennen väkirehuja hevoset saavat pellava-greenlinepuuron. Hevoskohtaisen ruokinnan suunnittelussa käytetään apuna ruokintalaskuria.

"Heinät saadaan kotitilan pelloilta. Pyöröpaaleja tehdään ja osa pikkupaaliin. Lisäksi laitumia on kesällä käytössä tässä ympärillä kymmenen hehtaaria", Lahtinen kertoo.

Hevosten terveyttä seurataan tarkasti.

"Hevosia hoidetaan tosi paljon, jalkoja ja muutenkin. Myös valmennussysteemi auttaa, sillä meillä ajetaan paljon, mutta hiljaa. Hevoset ovat olleet niin terveitä, että pitää oikeastaan koputtaa puuta", Honkonen sanoo.





Tero Lahtisen tallin hevosia ajetaan yleensä neljästä viiteen kertaan viikossa. Valmennus on hevoskohtaista.

"Se johtuu osaltaan siitä, että nyt on sattunut talliin paljon semmoisia hevosia, joiden valmennuksessa mennään hevosen mukaan. Ja kun ajohevosia ei ole tämän enempää, niin se on vielä mahdollista toteuttaa", Jenny Honkonen huomauttaa.

"Viikon aikana ajokertoihin mahtuu voiman ajoa, hölkkää ja intervalleja. Kisakaudella jätetään voiman ajo pois", Lahtinen kuvailee.

Suomenhevosia treenataan voimapainotteisemmin kuin lämminverisiä. Niillä ajetaan hiljempaa ja enemmän myös kävelyä. Rekikin on välillä perässä hangessa kahlatessa.

Valmentajaa voidaan vaihtaa myös tallin sisällä. Honkosella on vastuullaan kolme ajohevosta. Toki hevosia ajetaan ristiinkin tarpeen vaatiessa.

"Meillä on vähän eri tyylit tehdä joitain asioita. Jos jokin hevonen ei oikein mene toisen valmennuksella, niin toinen voi kokeilla sitä. Uskon, että siitä on hyötyä myös hevosille", Honkonen toteaa.





Ajopaikkoja riittää varsinkin talvella paremmin kuin hyvin. Kylätiet ovat sen verran hiljaisia, että niillä voi ajella talvella pitkiäkin lenkkejä. Sään salliessa ajetaan läheisen järven jäälle auratulla radalla. Joillakin hevosilla myös ratsastetaan.

"Lisäksi meillä on kilometrin mittainen tienpätkä, jolla voi ajaa reippaasti kesälläkin. Jyväskylään Killerin radalle on seitsemän kilometrin matka, mutta siellä käydään harvoin, lähinnä varsoille joskus näyttämässä mainoksia ja ajamassa porukassa", Lahtinen kertoo.