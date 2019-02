Hevosalan yrittäjä Teuvo Nikulainen korostaa tiimityön merkitystä: "Näiden hevosten ympärillä on monta kättä.

Rautalammilla asuvalle Teuvo Nikulaiselle, 33, ammatinvalinta on ollut selvä pikkupojasta asti.

"En ole muuta miettinytkään tekeväni kuin hevoshommia, kotonakin oli jo hevosia."

Nikulaisen päivät täyttyvät hevosista, sillä hän pitää lähiseudulla kengässä 200 hevosta ja omassa tallissa on 14 ajohevosta.

"Kengitys on oikeastaan päätyö, kierrän kengittämässä kolmena neljänä iltapäivänä ja iltana viikossa. Lähiseudun isot ratsutallit ovat tärkeitä asiakkaita."

Nikulainen korostaa, että hänen oman tallinsa hevosten kanssa tehdään tiimityötä. Hevosenhoitaja Anni Sedergren on täysipäiväisesti tallilla töissä. Myös Nikulaisen puoliso Lilli Partala auttaa tallilla, ja työskentelee eläinlääkärinä, joten lääkintäkin on tarvittaessa lähellä. Arvokkaana apuna ovat myös hevosenomistajat.

"Näiden hevosten ympärillä on monta kättä. Jos kaikkia auttajia kiittäisi nimeltä, niin lehdestä loppuisi tila."

Suurin osa ajohevosista on asiakkaiden omistamia. Valmentaja on itse mukana osuudella vain yhdessä kilpahevosessa.

"Vieraita hevosia on ollut hyvin tulollaan, ja niillä on hyvät omistajat. Se on hyvä asia, sillä säännöllinen kuukausitulo on tärkeää tallin pyörittämisessä."

Tallin ajohevoset ovat yöt ulkona. Ne ajetaan aamulla, kuivatellaan treenin jälkeen tallissa ja pannaan taas yöksi ulos.

"Osaltaan se mahdollistaa sen, että pystytään tekemään tätä aika pienellä omalla porukalla. Jos hevosia pidettäisiin enemmän sisällä, jo pelkästään niiden kuljettelu tarhoihin veisi paljon aikaa."

Kaikkiaan hevosia löytyy tontilta lähes 30, kun mukaan lasketaan siitostammat ja varsat sekä puoliveriratsut, joita Partala kasvattaa pienimuotoisesti.

"Siihen on pyritty, että muutama ravurivarsa syntyisi vuosittain tähän itselle ja asiakkaille. Valmiit hyvät kilpahevoset ovat niin kalliita, että mielekkäämpää on yrittää saada varsasta hyvä kilpahevonen."

Nikulainen tunnetaan siitä, että radalle tullessa tallin hevoset ovat yleensä tikissä.

"Ei viitsitä terveisiä ajella. Jos kotona hevosta ajaessa ei ole toivoakaan, niin sitten ei startata."

Tähän liittyy myös Nikulaisen toive ravien palkintotasosta.

"Mieluummin jos saisi pidettyä lounasravienkin ykköset lähempänä tuhatta kuin viittäsataa euroa. Polttoaine on nykyään niin kallista, että pienempiin raveihin lähtemistä pitää miettiä tarkasti."

Toinen toive on, että kolmivuotiailla suomenhevosilla saisi ajaa vanhempia aloittelijoita vastaan rahasarjoissa.

"Kolmivuotislähtöjä on vähän, ja niissä on yleensä pari tosi kovaa mukana. Tavallisemmille kolmivuotiaille olisi helpompaa, kun ne pääsisivät aloittamaan rahasarjoissa. Rajattaisiin ennemmin vaikka starttien määrää, mitä kolmivuotiailla saisi vuodessa ajaa."

Teuvo Nikulainen käyttää usein valmennettavillaan lainaohjastajia starteissa. Valmentaja kertoo saavansa heiltä myös uutta näkökulmaa siihen, miten hevosia voisi saada vielä paremmaksi.

"Esimerkiksi Santtu Raitala jaksaa keskittyä etukäteen jokaiseen lähtöön, vaikka ajettava olisi sellainen, että rahasija on realistisin tavoite", Nikulainen kiittää.

Hänen valmennettaviaan ajavat usein myös Jani Ruotsalainen ja Iikka Nurmonen.

Tallin ykköshevonen on tällä hetkellä Vienan Myrsky, joka juossut ennätyksen 1.25,9a ja 22 000 euron voittosumman.

"Vienan Myrsky on syntynytkin tässä meillä. Olen sitä tuttipullolla ruokkinut, kun se jäi varsana orvoksi. Se on tosi hyvä hevonen, mutta se olisi pitänyt ruunata jo aiemmin kuin toissa syksynä", Nikulainen sanoo.

"Taso riittää pitkälle, jos hevonen vain pysyy terveenä. Etukäteen ei vain koskaan tiedä, millaisen juoksun ruuna startissa tekee."

Nikulaisen valmennuksessa on sekä suomenhevosia että lämminverisiä.

Treeniohjelma rakennetaan usein hevosen mukaan. Suomenhevosilla ajetaan yleensä kerran viikossa reippaammin ja niitä liikutetaan muuten kolmesta neljään kertaan. Lämminverisillä ajetaan vetoja kahdesti viikossa ja niit liikutetaan lisäksi pari kertaa kevyemmin.

"Kotitiellä pystyy ajamaan 800 metrin vetoja kesät talvet. Ja niin lujaa kuin tarvitsee."

Lisäksi käytössä on parin kilometrin oma rata, josta on tarkoitus tehdä pehmeäpintainen. Tallin hevosia myös ratsastetaan paljon.