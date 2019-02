Ravinetti siirtyy Viestilehdille

Ravinetti perustettiin syyskuussa 2016. Se on uutisoinut perustamisestaan lähtien ansiokkaasti sekä kotimaan raviurheilua että kansainvälisten kaviourien tapahtumia. Ravinetin toiminta jatkuu katkeamattomana myös kaupan jälkeen.

Kaviomedia Oy:n taustalla ovat Miika Lähdeniemi ja Ville Toivonen. Heistä Lähdeniemi aloitti hiljattain Vermon raviradan kilpailupäällikkönä. Toivonen puolestaan kertoo panostavansa keskeneräisten opintojensa loppuun saattamiseen.

”Nyt oli luonteva hetki pohtia Ravinetin jatkoa, ja tämä oli paras mahdollinen ratkaisu”, Toivonen iloitsee.

”Muitakin ratkaisuja oli pöydällä, mutta Viestilehdet on varmasti hyvä koti Ravinetille. Isossa talossa on ison talon meiningit.”

Maaseudun Tulevaisuus on terävöittänyt hevosalan uutisointiaan entisestään parin viime vuoden aikana. MT on Suomen suurin media, joka seuraa raviurheilua ja hevostaloutta säännöllisesti. Painetulla lehdellä on 300 000 lukijaa ja verkkosivuilla mt.fi on viikoittain 250 000 eri kävijää. Perjantain lehdessä ilmestyy säännöllisesti ravisivu. Sunnuntaisin MT:n nettisivulla pääsee katsomaan TalkKari- ja MT Ravit -ohjelmia.

Yhteistyössä Hevosurheilu-lehden kanssa MT myös mahdollistaa Ravilauantai-lähetyksen näkymisen vapaasti antenniverkossa kanavalla 26.

”Hevosalalla on tärkeä työllistävä vaikutus maaseudulla ja kaupunkien liepeillä sekä suoraan että välillisesti. Hevoset ja raviurheilu ovat lukijatutkimuksen mukaan tärkeä osa arkea työnä tai harrastuksena isolle osalle lukijakunnastamme”, MT:n päätoimittaja Jouni Kemppainen kertoo.

Ravinetin tuottajana aloittaa Antti Savolainen, joka vastaa edelleen myös MT Ravien ja Suomalaisen Maaseudun ilmestymisestä.

”Ravinetti on tehnyt hienoa työtä kahden ja puolen vuoden ajan. Pyrimme jatkamaan hyvää uutisointia ja tuomaan mukaan myös jotain uutta netin puolelle. Painetun median puolella julkaisemme erilaisia raviaiheisia katalogeja ja kuvastoja muutaman kerran vuodessa”, Savolainen sanoo.

Maaseudun Tulevaisuus on ollut jo vuosien ajan yksi suurimmista yhteistyökumppaneista Kuninkuusraveille. MT on vahvasti mukana myös tänä vuonna Lahden Kuninkuusraveissa.