Toto75-vihje: Exuberance palaa kultakantaan Mikkelissä

Kuopion rapsakassa pakkasessa Excuberance leikitteli keulasta 13,5-vauhtisella lopetuksella helppoon voittoon. Viimeksi Vermossa alku mentiin kymppiä ja kierroskin vielä 13-vauhtia. Maalisuoralla verekset voimat astuivat esiin ja ruuna jätettiin niukasti kolmanneksi.

Mikkelissä ruunalla on hyvä mahdollisuus johtaa lähdöstä maaliin.

Markus Porokka tuo Mikkeliin N.P.Turbon ja Kobardin.

”Turbo on saanut kotona reippaampaa liikettä ja se on suoristunut paljon. Voltin takarivi on hyvä paikka ja ravilla hevonen pystyy paljoon. Kobardi laukkasi Oulussa menestystään loppukaarteessa. Se on kunnossa ja paikka johtavan rinnalla lienee jälleen meille varattu. Pari kovaa on vastassa, mutta hyvä on tämäkin”, jutteli valmentaja-ohjastaja Porokka.

Ikäluokkalähdöistä yli 90 000 euroa ansainnut Turelius palaa kilpailutauolta hyvässä kunnossa.

”Mikkelin kilpailu on hevosen ensimmäinen ns. rahasarjassa. Lähiajan päätähtäin on Tampereella ajettava Mauri Tuurna-ajo, joka on rajattu 6-vuotiaille suomenhevosille ja siinä on 10 000e ykköspalkinto."

"Turelius on kunnossa ja terveystilanne on hyvä, mutta koko uran ajan se on ollut liian innokas suoraan tauolta. Lauantaina nähdään missä mennään ja saadaan startti alle Tuurna-ajoon. Odotukset ovat maltilliset”, kertoi Jaakko Laitinen.

Viikon Varma

Toto75-2 4 Exuberance. Viimeksi Vermossa 10-vauhtinen avaus kostautui hieman lopussa. Parantaa otteitaan ja johtaa alusta loppuun.

Viikon Väistö

Toto75-5 4 BWT Crusader. Sai viimeksi kaiken ilmaiseksi ja spurttasi iloisesti ykköseksi. Nyt vastaavan juoksun saaminen on haastavaa.

Viikon Idea

Toto75-3 5 Hexan Voksu. Riuska kiihdyttäjä voi päästä keulapaikalle hallitsemaan kilpailua. Juliette Laxin tehtävä vaikeutuu oleellisesti, mikäli haastaja pääsee joukon johtajaksi.

Toto75-vihje

Lähtö 1: 1,11 (8,12)

Lähtö 2: 4 Exuberance (10,5)

Lähtö 3: 10,5 (2,3)

Lähtö 4: 7,6,4,1 (12,14)

Lähtö 5: 3,9,11,6,10,12 (2,4)

Lähtö 6: 4,9,7,3 (10,2)

Lähtö 7: 5,9,3,1 (2,7)

1536 riviä x 0,05e = 76,80e

