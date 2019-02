Elina Jaakkola Pohjanmaan Ravi ry:n johtoon

Elina Jaakola on valittu Pohjanmaan Ravi ry:n toiminnanjohtajaksi Ravikeskus Keskiseen Ylivieskaan. Hän aloittaa tehtävässään huhtikuun alussa.

Jaakola siirtyy tehtävään Vihannin 4H-yhdistyksestä, jossa hän toiminut toiminnanjohtajana keväästä 2017 lähtien. Tätä ennen hän on työskennellyt muun muassa Hankkijalla sekä Ruukin maaseutuopistolla.

Riihimäen Raviseuran hallituksessa Jaakkola on ollut mukana vuosina 2015-2017. Näin ollen hänelle on kertynyt kokemusta myös ravien järjestäjän näkökulmasta. Käytännön hevostöitä Jaakola on tehnyt useilla eri ravitalleilla.

Koulutukseltaan Jaakkola on hevostalouteen suuntautunut agrologi. Jaakola omistaa tällä hetkellä osuuden Oulun Raviliigahevosesta sekä 4-vuotiaasta suomenhevosesta Brameesta.