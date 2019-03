Arna Ruohomäki tuo nuorta verta valmentajakaartiin

Porista kotoisin oleva Arna Ruohomäki (25) on vuokrannut karsinoita Hanna Lepistön ja Valtteri Lintulan tallista Vihdin Haimoossa. Paikan varsinainen juju on naapurissa sijaitseva, nykyisin Kikka ja Kim Sellin omistuksessa oleva maankuulu ravivalmennuskeskus, jonka puitteissa hevosia valmennetaan.

”Tässä on unelmapaikat treenata hevosia”, Ruohomäki kiteyttää.

”Minun oli helppo tulla tähän, kun Hanna ja Valtteri ovat vanhoja tuttuja. Ei tarvinnut ottaa hirmuisia riskejä, kun sai vuokrata tiloja näin hyvästä paikasta.”

Ruohomäellä on mukana Vihdissä kolme perheensä omaa hevosta.

Toiveena on saada talliin saman verran vieraita valmennettavia.

”Paljon huudetaan, ettei nuoria valmentajia ole tullut. Olen vähän ajatellut, että jos en saa tässä kolmea karsinaa täyteen, sen huudon saa kyllä lopettaa.”

Arna Ruohomäen mukana Vihdissä ovat kuusivuotias Uccio sekä nelivuotiaat Zertor ja Afrodite Ax. Uccio ja Zertor ovat Italiassa syntyneitä, ja myös Suomessa syntynyt Afrodite Ax aloitti kilpailu-uransa Italiassa.

”Italiassa valmentava Harri Rantanen on meidän vanha tuttumme. Isosiskoni Laura oli aikoinaan hänellä töissä, ja sitä kautta Harrista ja isästä tuli kavereita”, Arna selvittää.

Arna Ruohomäki toimii toistaiseksi kokelaslisenssillä, ja valmennettavat ovat hänen isänsä Arimo Ruohomäen puolison, Porissa tallia pyörittävän Mia Lammisen listoilla.

”Nyt mennään vielä näin, mutta katsotaan sitten uudestaan, jos touhu alkaa pyöriä tässä ihan tosissaan. Vastaan näistä hevosista kuitenkin aivan itsenäisesti. Omaan tekemiseen on kova usko, kuten kaikilla ravimiehillä.”

Oppia Arna Ruohomäki on ammentanut paitsi kotoaan, myös Markku Niemiseltä, Ossi Nurmoselta sekä Harri Rantaselta. Kaikilla heillä hän on työskennellyt noin puoli vuotta. Matkan varrella Ruohomäki on työskennellyt myös isänsä teollisuuspurkufirmassa.

”Koko ajan olen kuitenkin koettanut antaa kaikkeni ohjastamiselle. Sen takia ei ole voinut mennä muihin töihin vieraalle, kun joka paikassa ei ymmärrettäisi, että raveihin pitää lähteä kesken päivän”, Ruohomäki perustelee.

Aloittelevan raviurheilijan ura ei ole helppo taival, panostaa sitten ohjastamiseen tai valmentamiseen.

”Paljon pitää kiertää ajamassa yhdellä hevosella ja tehdä sellaisia reissuja, joista tietää jo etukäteen, etteivät ne ole taloudellisesti kannattavia. Sillä lailla homma on raadollista, mutta jos haluaa päästä uralla eteenpäin, niitä reissuja on vaan tehtävä.”

Kilpailukausi 2018 oli Arna Ruohomäelle menestyksekäs, sillä hän saavutti ykkössijat sekä nuorten ohjastajien Salamakypärät-kisassa että Martti Keskisen Ajajamestaruudessa.

Salamakypärät on jo perinteiseksi muodostunut, lähes koko kauden jatkuva kisasarja. Aikaisempina vuosina käytäntönä on ollut, ettei kisan aiemmin voittanut kuski ole enää jatkossa osallistunut Salamakypäriin.

”Itse kyllä hain mukaan myös täksi vuodeksi”, Ruohomäki kertoo.

”Edellisen vuoden voittajalla Terri Lehtosella tuli ikä kisassa vastaan, ja sitä ennen voittaneet kuskit ovat olleet urallaan jo niin pitkällä, ettei Salamakypärät ollut enää heidän juttunsa. En itse näe, että olisin samassa pisteessä kuin Iikka Nurmonen tai Jukka ja Hannu Torvinen heidän voittaessaan kisan.”

Martti Keskisen Ajajamestaruus kilpaillaan Tampereen Teivossa kolmen osalähdön kilpailuna yhden illan aikana.

”Jo pelkkä mukaan pääseminen oli hieno juttu, kun mukana oli aika kovia kavereita. Vielä hienompaa tietysti oli, kun vielä vähän pärjäsikin kaikissa kolmessa osalähdössä.”

Ruohomäen uralla ei ole toistaiseksi ollut suuria tähtiajokkeja.

Potentiaalinen sellainen olisi voinut olla oman perheen Relax Ax, joka juoksi nelivuotiskaudellaan vuonna 2012 peräti 12 voittoa. Tuolloin 18-vuotias Ruohomäki ajoi Relax Axin kauden voitoista kahdeksan.

”Se oli tosi hyvä hevonen, mutta astui hölkkälenkillä ison kiven päälle ja muljautti jalkansa pahasti. Siinä meni hankoside, eikä hevonen enää koskaan palautunut siitä.”