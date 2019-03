Toto75-vihje: Kuningas Costello Joensuussa

Hallitseva ravikuningas Costello ihastutti kauden avauksessaan Kouvolassa. Johtavan rinnalla juossut ori kiristi toisella kierroksella vauhtia ja oli maalisuoralla omaa luokkaansa.

Tuhdissa kunnossa oleva Costello parantaa varmasti otteitaan startin myötä, mutta huippukuntoon on vielä matkaa. Silti ori valitaan rivin toiseksi tukipilariksi.

Marko Hakkarainen tuo Joensuun kierrokselle kaksi mielenkiintoista hevosta. Lago Negro ja Faith In Life ovat valmentajalleen mieluisia hevosia.

”Lago Negro on pienen suvantovaiheen jälkeen löytänyt taas itsensä. Se voitti Oulussa helposti ja varaa jäi vaikka kuinka.”

”Takarivi on nykyisin pieni haitta, koska se on oppinut lähtemään lujaa. Ruuna on rehti ja mukava hevonen, joka osaa tulla takaakin. Sopivalla juoksulla se voi otella kärjessä.”

”Faith In Life voi kotona lenkillä tehdä omia temppujaan. Sen kanssa on rymytty ojien pohjilla ja pellon puolella. Raveihin kun tullaan, niin kaikki muuttuu. Se toimii radalla kuin tietokone, ei tee virheen virhettä ja antaa kilpailuissa aina kaikkensa. Siksi en ole raaskinut kokeilla sille mitään lappuja enkä muitakaan varusteita.”

”Joensuun kisaan satsataan ja yritetään saada hevonen parhaimmilleen. Voi olla, että kokeillaan siellä lappuja ensimmäistä kertaa. Se lähtee auton takaa todella lujaa, jos siihen kunnolla satsaa. Jos pääsisin keulaan, se voisi taistella jopa voitosta”, Hakkarainen kertoo.

Vihjesysteemi lepää kahden suomenhevosen varassa. Lulun Lupaus on ollut kauden kilpailuissaan vakuuttava.

Viikon Varma

Toto75-1 4 Lulun Lupaus. Kirmasi Leppävirran jääraveissa lopun 28-vauhtia ja voitti hienolla tyylillä. Lähtee lujaa ja olisi keulasta vaikea lyötävä.

Viikon Varma

Toto75-6 5Ravikuningas Costello voitti suoraan tauolta Kouvolassa ja parantaa varmasti otteitaan edelleen.

Viikon Väistö

Toto75-4 2 Virin Veijari. Hyvässä kunnossa kilpaileva ruuna sijoittuu usein hyvin, mutta voitontahdossa ollut viime aikoina suuria puutteita. Pitkä loppusuora ei suosi.

Toto75-vihje

Lähtö 1: 4 Lulun Lupaus (3,2)

Lähtö 2: 1,3,12,5,11 (2,10)

Lähtö 3: 4,5,9 (3,1)

Lähtö 4: 9, 11 (3,2)

Lähtö 5: 9,2,4,8,1,7,3 (6,10)

Lähtö 6: 5 Costello (2,3)

Lähtö 7: 3,11,1,5,10 (2,4)

1050riviä x 0,05e = 52,5 euroa

Pelaa MT:n vihjerivi Veikkauksen sivulla tästä linkistä