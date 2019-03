MT TalkKari tapaa Bodenin raviradalla lähes ikonisen valmentaja Petri Salmelan: "Ei yhtään huonoa päivää 20 vuoteen – antaa virtaa henkilökunnallekin"

Tämänkertainen MT TalkKari tutustuu Petri Salmelaan, joka on pyörittänyt valmennustoimintaa vuodesta 1998 Pohjois-Ruotsissa Bodenin raviradalla. Salmela on ollut nämä parikymmentä vuotta Bodenin lippulaiva ja lähes ikoninen hahmo, eikä hänellä ole ollut yhtään huonoa päivää, vaan virta tarttuu radan henkilökuntaankin.

Ohjelman alussa päästään treenaamaan ruotsia, kun Bodenin raviradan johtaja David Zimmer kertoo radasta ja Salmelasta. Kari Lähdekorpi suomentaa tarinat ja jatkaa sitten jutustelua ja Salmelan kiinnostavan uran vaiheita suomeksi.

"Ihan itte oon oppinut", Salmela kertoo uransa alusta ja filosofiana on, että "hyvvyys on hevosesta". Tähtiura alkoi Plant the Seed -tamma, jolle mies on edelleen kiitollinen.

Salmelan hengästyttävään viikko-ohjelmaan kuuluvat koti Torniossa sekä valmennusta Bodenissa ja Tukholmassa.