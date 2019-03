Toto75-vihje: Kevät koittaa ja huippuravurit tulevat

Mauri Tuurnan ajossa kohtaavat 6-vuotiaat suomenhevoset. Poikahevosia painaa 20 metrin pakki, mutta silti voittaja löytynee duosta Herra Heinämies-Larsman.

Myös kierroksen toinen suomenhevoskohde on kahlattavissa kahdella hevosella. Pohjanmaan panssarivaunu Mysteerio lähtee 40 metrin pakilta jahtiin. Paalulta pyrkii pakoon elämänsä kuntoon kohonnut Karlo.

Suomenhevosten kovimmassa koitoksessa on suosikki Viktor Kärppä vaaran vyöhykkeellä. Ori on saanut synkän lähtöpaikan. Lisäksi Viktor Kärpän askellus on ollut tuoreimmissa kisoissa lopussa epävarmaa. Huippukuntoinen Kukan Tutu tähtää keulaan. Kakkoset alla kisaan tuleva Varjomanni vaanii puolestaan yllätystä.

Rivin päättää kivikova Teivo GP. Jo karsinnat olivat raviurheilun juhlaa. Alkuerissä vakuuttaneista nousee niukaksi suosikiksi Roberto Diverin kahdeksan starttia kestäneen voittoputken poikki kanuunakirillään pistänyt Deangelo.

Vihjepyydyksen varma on rautaista virettä esittänyt North Lexus. Lähtörata on haastava, mutta Olli Koivunen voi luovia tarpeen niin vaatiessa jo ajoissa eteenpäin.

Sitten se suurenmoinen Kultadivisioona. Siinä avaavat kautensa kotimaan suurimpiin tulevaisuuden toivoihin lukeutuvat Derby-kakkonen Lexus Dream ja viime kauden Solvallan Hopeadivisioonafinaalin voittoon sinetöinyt Chief Orlando.

”Chief Orlandon talvi on mennyt suunnitelmien mukaan. Mika Forss kävi hiljattain ajamassa oriilla 20-vauhtisen hiitin. Sen hevonen meni hyvällä tyylillä. Ori juoksee ekaa kertaa hokeilla kilpaa, saa nähdä, miten se vaikuttaa”, kommentoi tähden treenari Tapio Mäki-Tulokas.

Viikon väistö

Toto75, lähtö 6: Viktor Kärppä on suosikki muttei varma näistä asemista.

Viikon varma

Toto75, lähtö 3: North Lexus on ollut erinomainen kaikissa talven kisoissaan.

Viikon yllättäjä

Toto75, lähtö 1: Finally Famous on kuntoutunut. Ruunan kyvyt riittäävät voittoon asti.

Toto75-vihjeet:

Lähtö 1: 3,1,6,5 (10,2)

Lähtö 2: 16,4 (6,13)

Lähtö 3: 12 North Lexus (3,5)

Lähtö 4: 10,5 (7,11)

Lähtö 5: 9,1,8,7,12 (2,3)

Lähtö 6: 12,5,9 (4,11)

Lähtö 7: 1,4,6,11,7,9 (3,8)

1440 riviä x 0,05 euroa = 72 euroa

