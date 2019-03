Toto75-vihje: Costello ja Atupem vailla tappioita Kouvolaan

Joensuussa Costello eteni varhaisessa vaiheessa keulaan, eikä antanut muille mitään mahdollisuuksia. Risto Tupamäki karauttanee jo ensimmäisellä kierroksella ulkoradoille, eikä vastustajista ole tällä kertaa valtaistuimen horjuttajiksi.

Atupem joutui jäämään yhdestä kilpailusta pois lievän kantapolkeman vuoksi. Viime kaudella lämminveristen ehdottomaan parhaimmistoon noussut ori tavoittelee edustustehtäviä kevään koviin kansainvälisiin koitoksiin, joten ns. tavallisista lähdöistä voidaan aina odottaa menestystä.

Yksi kierroksen helmistä on kohde kolme, jossa kiihkeällä maililla kohtaavat mm. Roberto Diver, Stone Capes Picasso, Beat Of Love, The Dude ja Intuto. Paljon uransa aikana ongelmista kärsinyt Stone Capes Picasso yllätti valmentajansa Vermossa.

”Kovimmat vauhdit ennen Vermoa oli 30-vauhtisia, joten voittotulos oli positiivinen yllätys. Sen olen vuosien varrella oppinut, että mitä parempi hevonen, sitä parempana se tulee aina tauolta.”

”Hissukseen on jatkettu ja jalat on pysyneet kunnossa. Picasso lähtee todella kovaa, jos sillä satsaa alkuun. Kun on riittävän iso ykköspalkinto, se kerää sarjan parhaat paikalle. Tasoa on lähdössä, mutta positiivisin mielin lähdetään kokeilemaan”, jutteli valmentaja Jukka-Pekka Hukkanen.

Viikon Varma

Toto75-5 15 Costello. Ori napannee toisen peräkkäisen voiton Valkeala-ajosta.

Viikon Väistö

Toto75-3 1 Beat Of Love. Anna Sulinin valmennettava on lähellä kotimaista tammahuippua, mikäli venyy voittajaksi Kouvolassa.

Viikon Idea

Toto75-1 8 Tempaisu

Vahvan paluun tauolta tehnyt ori hävisi Joensuussa niukasti Poika-Ramiinille. Lappeenrannassa se taisteli hienosti johtavan rinnalta. Nopeus riittää mailin takamatkaltakin.

Toto75-vihje

Lähtö 1: 4,8 (10,1)

Lähtö 2: 3,8,7,12,11,10 (6,1)

Lähtö 3: 4,6,2,3 (1,7)

Lähtö 4: 1,2,6,5,10,12 (3,9)

Lähtö 5: 15 Costello (12,11)

Lähtö 6: 4,1,2,7,8 (6,3)

Lähtö 7: 9 Atupem (6,3)

1440 riviä x 0,05e = 72 euroa

Pelaa MT:n vihjerivi Veikkauksen sivulla tästä linkistä