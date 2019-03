Lähestyvä siitoskausi näkyy uudella oriasemalla

Pitkän linjan hevosihminen Marika Lohilahti avaa tälle siitoskaudelle oriaseman tallilleen Iihin Oulun pohjoispuolelle.

Tämän viikon alussa ”kalustosta” paikalla olivat jo asemalla astuva lämminveriravuri Was It A Dream sekä juuri hankittu hyppypukki. Suomenhevosori Tapsan Tahti oli saapumassa lähi­päivinä.

”Oriasema Lohilahden on tarkoitus palvella Oulun seudun ja Lapin hevosenomistajia. Tiesin, että tällaiselle on tosi tarve, ja olen suunnitellut tätä jo jonkin aikaa”, Lohilahti kertoo.

”Nyt kotisivut ja Facebook-sivu ovat olleet muutaman päivän auki, ja puolenkymmentä tammanomistajaa on jo varannut tammalleen paikan kesäksi. Kyselyitä tulee koko ajan. Otan myös tammoja varsomaan.”

Lohilahti kertoo, että yhteistyötä tehdään muiden oriasemien kanssa ja spermaa tulee siirto­tilauksina sujuvasti Ouluun. Oriasema Lohilahdessa voidaan siementää sekä tuore- että pakastespermalla.

”Ratsupuolella meillä on käytössä Carrus Dressagen kautta Schockemölen ja Helgstrandin orit.”

Vastuueläinlääkärinä toimii Oulun seudulla paljon tammoja jo aiemminkin siementänyt Sonja Piiroinen.

Lohilahti on itse käynyt siittola-avustajan koulutuksen. Viime keväänä hän oli pari kuukautta töissä Ruotsin Bodenissa Stall WF:n oriasemalla.

”Tiedän kyllä, mihin olen ryhtymässä. Oriaseman pitäminen on sitovaa toimintaa ja asiakaspalvelua viimeisen päälle”, Lohilahti sanoo.

”Orit pitää hyppyyttää aikaisin ja tilaukset saada varhain liikkeelle. Kesäksi pitää varmaan palkata apukäsiä.”

Lohilahti uskoo ja toivoo, että tuoreella oriasemalla siemennetään sata tammaa tulevalla kaudella. Siirtosperman lisäksi hän arvelee etenkin Tapsan Tahdin houkuttelevan tammanomistajia.

”Se on hieno ori, ja sillä on tosi vahva ja tuottelias emälinja, joka on tuttu varsinkin pohjoisen ihmisille.”

Hyppääviä oreja pitävien siittoloiden määrä on laskenut Suomessa viime vuosina rivakkaa tahtia. Yhä useammassa paikassa käytössä on pelkästään siirtospermaa. Se näkyy myös tuoreella orinpitäjällä.

”Puhelin soi tiuhaan, ja jotain oria on tarjottu nyt melkein joka päivä.”

Joillekin oriasemille ongelmia tuovat heikentyneet linja-autoyhteydet, sillä sperma liikkuu pitkälti kumipyörillä ympäri maata.

”Meille on iso etu, että Nelostie menee tuossa näköetäisyydellä. Ja Oulun linja-autoasemalle on puolen tunnin ajomatka. Samaten Oulunsalon lentokenttä on hyvällä etäisyydellä.”