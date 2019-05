Toto75-vihje: Readly Express Finlandia-ajon tähti

Anu Leppänen

Björn Goopin ohjastama Readly Express on Finlandia-ajon vankka ennakkosuosikki.

Kari Lähdekorven osaomistama Pastore Bob voitti vuosi sitten, Reima Kuislan D.D`s Hitman voitti 2017 ja Bret Boko vei suuret setelit vuonna 2015. Readly Express on lauantaina kilpailun suosikki ja silläkin on suomalainen valmentaja.

Timo Nurmos valmentaa tämän hetken kansainvälisesti ehkä kuuminta hevosta. Uransa 35 kilpai-lusta ori on voittanut 25 ja ansainnut radoilta uskomattomat 2,1 miljoonaa euroa eli runsaat 60 000e kilpailua kohden. Finlandia-ajon jälkeen ori kilpailee vielä Elitloppet-raveissa ja vetäytyy sen jälkeen siitos-uralle. Nurmoksen mukaan ori on treenannut viime viikkoina paremmin kuin koskaan. Suoma-lainen on siis lähellä uransa ensimmäistä Finlandia-voittoa.

Tähen Toivomus on Erkon Pokaalin suurimpia suosikkeja. Pauli Raivio lähtee luottavaisena Ver-moon.

”Porissa Toivomus avasi aika helpon oloisesti 16,5-vauhtia. Siinä vaiheessa arvelutti, että kuinka se jaksaa perille asti. Kaikki apuvälineet jäi käyttämättä ja ori pinkoi vahvasti maaliin asti. Hieronnalla on saatu selästä muutama lihas toimimaan paremmin ja ori on varmistunut kovasti. Toivomus juoksee Vermossa kengät jalassa, mutta onnistuneella juoksulla sen pitäisi olla aivan kärjessä”, jutteli Raivio.

Italialainen Alessandro Gocciadoro tuo huippukuntoisia hevosia Vermoon. Graceful Swamp varmistetaan vihjeessä tallin Zaragozalla, joka jäi viimeksi hienon oloisena vaille kiriväylää. Jolly Roy on myös huippuvaarallinen ja jatkaa nousukunnossa.

Avauskohteen väriläiskä on voitokas Volnik Du Kras. Se kulki hylkäykseen päättyneessä kilpailussa taustalla aivan hurjia vauhteja.

Viikon Varma

Toto75-7: 3 Readly Express. Timo Nurmoksen valmentama maailmantähti on monipuolinen ja uskomattoman varma kilpailija. Pystyy voittoon miltä paikalta tahansa.

Viikon Väistö

Toto75-5: 8 Excalibur It. Hienossa kunnossa kilpaileva hevonen on yön mustalla paikalla. Vaikea onnistua.

Viikon Idea

Toto75-4: 2 Club Nord Elit. Palasi pitkältä tauolta voitokkaasti. Hyvältä paikaltaan pystyy voittoon.

Toto75-vihje

Lähtö 1: 3,5 (1,2)

Lähtö 2: 5,3,7(6,2)

Lähtö 3: 3,1,9,4,2,7 (5,10)

Lähtö 4: 3,2,1,6 (9,10)

Lähtö 5: 2,1,5 (9,8)

Lähtö 6: 10,1,2 (11,6)

Lähtö 7: 3 Readly Express (6,1)

1296 riviä x 0,05e = 64,80 euroa

