Nuori Janina Lehtonen tähtää ammattivalmentajaksi: ”Haaveena on, että voisin tulevaisuudessa tehdä kokopäiväisesti töitä hevosten kanssa.

Antti Savolainen

Janina Lehtonen ajaa Black Bregolla, jolla on tärkeä ”apuvalmentajan” rooli muiden hevosten ajokaverina. Tarhassa kirmaa 2-vuotias ori Westide Instinct (i. Trixton, e. Red Fire Princess 1.15,7ake, ei. Classico Merett).

Janina Lehtonen, 27, valmentaa ravureita Laitilan Kolisevan kylässä. Sen lisäksi hän työskentelee myyjänä Alkossa.

”Haaveena on, että voisin tulevaisuudessa tehdä kokopäiväisesti töitä hevosten kanssa. Toistaiseksi valmennan harrastajalisenssillä paria vierasta hevosta ja muutamaa kimppahevosta, joiden omistajaporukassa olen itse mukana. Tarkoitus on korottaa lisenssiä, että voin ottaa lisää hevosia treeniin.”

Lehtonen on opiskellut lukion jälkeen Ypäjällä ensin hevosenhoitajaksi ja sen jälkeen suorittanut ravivalmentajan tutkinnon.

Hän on vetänyt Vermossa Ilkka Korven talliyksikköä ja työskennellyt Vermossa hevosklinikka Equivetillä klinikka-apulaisena.

Lisäksi hän on siinä sivussa valmentanut koko ajan omia ja perheen hevosia.

Viime syksystä lähtien Lehtonen on panostanut valmennustoiminnan kehittämiseen vanhempiensa perustaman Kruunkallion tallin tiloissa.

2013 valmistuneessa tallissa on kahdeksan karsinapaikkaa ja vanhassa tallissa neljä lisää. Tarhoja uusitaan parhaillaan hakkeella katetuiksi ja niihin rakennetaan suojakatokset hevosille.

Tie ammattivalmentajaksi ei ole helppo. Suurelle yleisölle tuntemattoman nimen on hankalaa saada vieraita hevosia valmennukseen.

”Nuorten treenarien tarpeesta puhutaan kyllä paljon, mutta monella on tosi hankalaa aloittaa ja ymmärrän sen hyvin. Meillä on tässä paikat valmiina ja koko perheen tuki toiminnalle, muuten tämä ei olisi mahdollista.”

”Myös Forssan Pilvenmäen ravirata on ollut tukemassa nuoria valmentajia, viime vuonna olin mukana heidän järjestämässään Trotting Dream Teamissa. Lisäksi meillä on pari pitkäaikaista hevosenomistajaa, joille kuuluu iso kiitos luottamuksesta.”

Uusia asiakkaita ja heidän myötään uusia hevosia Lehtonen on hankkinut kokoamalla hevoskimppoja.

”Niissä on mukana vanhoja hevosenomistajia ja myös ihmisiä, jotka ovat aiemmin seuranneet raveja vaikka pelaamisen kautta. Myös ratsupuolelta on tullut ihmisiä kimppoihin.”

Lehtonen painottaa omistajien suuntaan tehtävän viestinnän tärkeyttä. Hän pitää itse aktiivisesti yhteyttä omistajiin. Lisäksi pikkusisko on valjastettu tallin some-vastaavaksi päivittämään Instagram-tiliä ja Facebook-sivua.

”Viestinnästä on tullut paljon kiitosta. Sosiaalisesta mediasta on iso apu ja sen kautta on tullut myös uusia hevosenomistajia mukaan.”

Janina Lehtonen valmentaa tallin kilpahevosia pääasiassa ajamalla vetoja jarrukärryillä. Vetoja ajetaan kahdesti viikossa ja parina päivänä hölkkää. Ajopaikkojen pohjat pidetään suhteellisen pehmeänä.

”Meillä on käytössä suora, joka nousee lopusta aavistuksen verran. Siinä voi ajaa 600 metrin vetoja”, Lehtonen kertoo.

”Tavallisesti vetoja ajetaan kuudesta kahdeksaan kappaletta. Vauhdit sovitetaan tilanteen ja hevosen mukaan, mutta aika hiljaa ajetaan. Lämmitystä tulee ensin pohjalle seitsemän kilometrin verran.”

”Tässä kotona pystyy treenaamaan hevosen starttivalmiiksi ilman, että tarvitsee käydä muualla hiitillä.”

Suora sijaitsee parin kilometrin päässä ja sinne ajetaan naapurin maatilan kautta.

”Naapureille täytyy antaa suuret kiitokset. Kaikki huomioivat tosi hyvin hevoset, kun olemme ajamassa. Mitään ongelmia ei ole ollut.”

Tallin hevoset treenataan yleensä pareittain. Ohjissa ovat Lehtonen itse ja hänen äitinsä Sari Heinonen. Tärkeä lenkki on myös 7-vuotias lämminveriruuna Black Brego.

”Brego on aivan erinomainen apulainen. Se menee mitä vauhtia tahansa ja myös malttaa seistä paikallaan ja odottaa, jos vaikka varsa jää mutkittelemaan suoralla. Usein se on myös edessä jarruna Merran Petralle, joka tahtoo painaa menemään turhan kovaa”, Lehtonen kiittelee kotikasvattia.

Merran Petra on Janina Lehtosen tallin ykköskilpuri tällä hetkellä. Se kilpaili viimeksi keskiviikkona Vermossa ja sijoittui Toto64-lähdössä kolmanneksi.