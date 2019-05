Toto75-vihje: Superlauantaina jahdataan miljoonapottia

Historian toinen Superlauantai ravataan Oulussa ja Lahdessa. Toto75-pelissä ovat panokset kovat, sillä täysosumille on jaossa ekstrarahaa 500 000 euroa. Näin päävoitto voi kohota jopa miljoonaan.

Ville Toivonen

Petteri Joki tuo Ouluun kolme mahdollista menestyjää.

Vihjerivin varma löytyy Oulun päälähdöstä, Number Onesta. Salaman lailla matkaan lataavalla Lexus Dreamilla on paikka johtaa alusta loppuun.

Lahden ykköstapaus on mahtava Suomen Cup-finaali. Voitosta vääntää kivikova kolmikko Raggari – Kartier – Fiiling.

Kierroksen avainhahmoihin kuuluu Torniossa Mari-vaimonsa kanssa menestyksekkäästi valmentava Petteri Joki.

”Meillä on treenissä 16 hevosta. Toimintaa on tarkoitus laajentaa, kun kysyntää tuntuu olevan. Uusi talli on parhaillaan rakenteilla”, kertoo Petteri Joki.

Ensimmäisenä tallin kolmikosta on tositoimissa avauskohteessa kisaava Peppe Roc. Ravipersoona Kari Lähdekorven osaomistama ruuna on asunut Torniossa kuukauden verran.

”Peppe Roc vaikuttaa mielenkiintoiselta menijältä. Kyseessä on riskinoloinen ravuri, joten pitkä matka sopinee. Ruuna on ollut voltissa hätäinen, joten se on pieni arvoitus. Ottaisin Peppe Rocin kolmen joukossa lapuille mukaan.”

Number Onessa starttaa loistavia kirejä talven ja kevään kisoissaan kehittänyt Callela Leonard. Porin Kultaloimessa ruunalle tuli lopussa laukka. Siinä vaiheessa virtaa oli vielä varastossa.

”Startin ajaneen Jarmo Saarelan mukaan laukkaan paloi kakkos- tai kolmossija. Nyt joudutaan ajamaan kengät jalassa, mutta ei se maata kaada. ”Leo” jatkaa iskussa. Katsotaan, mitä takarivin lähtöpaikalta saadaan.”

Joen joukkueen ankkuri on päätöskohteessa iskevä Little Easy.

”Saarela sanoi, että Porin pussitukseen paloi voitto. Little Easy juoksee meiltä käsin ekaa kertaa 2600 metriä, mutta eiköhän ruuna selvitä matkan. Taktiikkaa en ole lyönyt lukkoon, siinä on muitakin rivakoita avaajia. Menestymään lähdetään”, päättää Joki.

Viikon väistö

Toto75, lähtö 4: Satakunta Seniorin sankari Turelius joutuu 40 metrin pakilta selkä seinää vasten.

Viikon varma

Toto75, lähtö 5: Derby-kakkonen Lexus Dream lie Oulun Number One.

Viikon yllättäjä

Toto75, lähtö 1: Väkevästi alkulaukan viimeksi paikannut Enter Mayweather pystyy voittoon.

Toto75-vihjeet:

Lähtö 1: 4,3,10,9,8 (6,14)

Lähtö 2: 11,14,3,4,2,13,12 (8,5)

Lähtö 3: 9,2,5 (6,10)

Lähtö 4: 1,7,8 (15,2)

Lähtö 5: 5 Lexus Dream (3,2)

Lähtö 6: 1,5 (9,8)

Lähtö 7: 4,3,11 (1,10)

1890 riviä x 0,05 euroa = 94,50 euroa

Pelaa MT:n vihjerivi Veikkauksen sivustolla tästä linkistä