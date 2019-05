Ravikuningas Costellon kanssa kaihdetaan kaavoja: "Hevoselta puuttuu kunnianhimo, joten inhimillisyys pitää säilyttää"

Koko perheen ravikuningas Costello on pitänyt sairastelun takia taukoa. Olisi ahneutta valittaa, sanoo valmentaja Ville Herttua.

Kari Salonen

Ravikuningas seisoo valmentajansa otteessa rauhallisesti. Radan ulkopuolella se on lunki, kärryjen edessä kestävä voimanpesä.

Ori luottaa ihmisiin ja siihen ettei sitä viedä liian tiukkaan paikkaan, valmentaja Ville Herttua uskoo.

”Costello on rehellinen työmies. Se ei laske kierroksia.”

Costello oli alun perin tuoreen isän lahja lapsilleen, Hanna ja Tommi Herttualle. ”Ville bongasi lapsille yhteisen harrastushevosen”, äiti Tia Malinen kertoo.

Lahjasta on kasvanut poikkeuksellinen juoksija. 10-vuotias Costello on kaikkien aikojen eniten vuoden aikana palkintorahoja juossut suomenhevosravuri.

Joskus lapsille on silti muistutettava, ettei Costello aina voi pärjätä, Malinen sanoo.

Flunssakierteestä ei kanneta murhetta.

Ori vakuutti Herttuan alkujaan sukunsa perusteella.

Hän oli aiemmin ajanut sen sukulaisista I.P. Merkkiä, I.P. Piirtoa ja Costellon täyssisko Kaihokatsetta.

Jokainen on ollut oma persoonansa. ”Kaikki ovat erivärisiäkin”, kertoo Malinen.

Herttua näkee sukulaisissa myös yhtäläisyyksiä. ”Isänsä tavoin Costello ei ole valmennuspäiväkirjahevonen. Kaavamaisuus ei sovi sille. Jos fiillis on sellainen, että nyt saadaan rento ja hyvä kävely, tehdään sellainen. Jos Costello on toisenlainen, ajetaan virtavampi lenkki.”

Costello saa elää hevosen elämää ja ulkoilla paljon. Viime kesänä oli niin kuuma, että heräsin kolmelta yöllä heittämään hevoset pihalle, Herttua kertoo.

”Hevoselta puuttuu kunnianhimo, joten inhimillisyys pitää säilyttää.”

Se tarkoittaa asioiden tekemistä leikin varjolla. Lepoa annetaan mieluummin liikaa kuin liian vähän.

”Olen huono uskomaan valmennukseen. Ori tai tamma tekee juoksun, ihminen koittaa pitää ne terveenä.”

Siinäkin riittää haastetta.

Ravikuninkaan riesana on ollut sitkeä kevätflunssa. Toukokuussa Costello ei juokse, vaan keskittyy siitosoriin tehtäviin.

”Flunssakierteestä ei kanneta murhetta. Costello on ollut kipeänä viimeksi viisivuotiaana. Olisi ahneutta valittaa, kun myötätuulta on ollut niin paljon.”

Ravikuningas on tyynesti nuorten omistajiensa, orimattilalaisten Hanna (vas.) ja Tommi Herttuan (oik.) hoivissa. Radalla sitä ei pysäytä mikään. Äiti Tia Malinen auttaa.

Costello on myös Lahden Kuninkuusravien ennakkosuosikkeja.

Kuninkuusravit ovat hieno tapahtuma, mutta kilpailuna ne eivät ole päätavoite, Herttua sanoo.

Costello on perheenjäsen, jonka kanssa kilpailu on etupäässä rakas harrastus. Se on jopa vieraillut Hiidenrannan päiväkodissa lasten rapsuteltavana.

Ensimmäisestä Vermon V5-voitostaan Costello sai yhtenä palkintona mukin. Voiton jälkeen Herttua istui hiljaa keittiössä ja katseli voittomukia.

”Mietin, että voi kun näitä saisi kolme lisää, niin voisi kattaa mukit koko perheelle. Nyt niitä mukeja on kahdeksan.”

Kuningas pisti hovinsa järjestykseen jo alkuvuodesta. Takana on kaksi hienoa juoksua Kouvolassa ja Joensuusta suurkilpailun voitto, valmentaja Ville Herttua kertoo. Taluttajana Tia Malinen.

Orin rinnalla varttuneet lapset hoitavat hevostaan tottunein ottein.

Kouvolan raveihin Tia ei päässyt, joten isä sai avukseen Hanna-tyttären.

”Siellä oli ukkoja ihmettelemässä, kun pieni tyttö meni siitosoriille laittamaan putseja.”

Lapset tankkaavat Costellon juoksujen uusintoja ruudulta ahkerasti. ”Laita se video, missä tonttu-ukko hyppii!”, he pyysivät isältään.

Herttua ihmetteli pyyntöä, kunnes tajusi, että eräässä lähdössä Costellon kilpakumppanin ohjastajalla oli punainen puku. Videolta näkyi, kuinka ohjastaja vähän hosuen käski kuolemanpaikalla juossutta hevostaan.

Costello jyräsi eleettömästi kolmannelta radalta voittoon.

”Lapset tiesivät, että ihan sama miten paljon kuski hyppii: ohi menee varmasti.”

Tia Malinen ja Costello.