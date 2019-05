Tuore toiminnanjohtaja ideoi uutta raviradalle

Antti Savolainen

Elina Jaakola kehittää Keskisen ravirata Ylivieskassa. Radalla on muun muassa hevosklinikan tilat vapaana joko yrittäjän tai erilaisten kurssien käyttöön. Kuvassa ”rekvisiittana” myös Strom Rider.

Elina Jaakola, 31, aloitti Pohjanmaan ravi ry:n toiminnanjohtajana huhtikuun alussa. Työn perinteisempänä osana on järjestää raveja. Ylivieskan Keskisessä ravataan tänä vuonna 12 totoravit, yhdet poniravit ja harjoitusraveja säännöllisesti. Lisäksi ylläpidetään harjoitusmahdollisuuksia lähiseudun hevosväelle.

Perinteiden rinnalle tarvitaan myös uutta. Raviurheilu Suomessa on melkoisessa muutoksen tilassa, ja raviratojen käyttöastetta pyritään nostamaan järjestämällä muitakin tapahtumia kuin raveja.

”Esimerkiksi Ylivieskan radalla on ollut jo useana vuonna junioreiden pesäpallo- ja jalka­palloturnauksia sekä koiranäyttelyitä. Tänä vuonna meille tulee myös Sirkus Finlandia heinäkuun 19. päivä”, Jaakola kertoo.

”Suomen raviurheilusta voisi sanoa noin yleisesti, että nyt ollaan suurten kysymysten äärellä. Ravien ja lähtöjen määrästä käydään valtakunnallista keskustelua. Tavoitteena on, että Ylivieska vahvistaa asemaansa entisestään maakuntaratojen joukossa”, Jaakola toteaa.

Ylivieskan radan tilanne on taloudellisesti vakaa. Radalla on investoitu muun muassa uusiin valjastuskatoksiin, jotka valmistuivat viime vuonna. Lähivuosien projekteihin kuuluu valmennusreittien kehittäminen.

”Yritetään senkin avulla saada lähialueelle lisää valmentajia, niin ammattilaisia kuin harrastajiakin, ja hevosia. Ja nuorisotoiminnan kehittäminen on todella tärkeää.”

Agrologiksi kouluttautunut Jaakola on työskennellyt aiemmin Vihannin 4H-yhdistyksen toiminnanjohtajana, Hankkijalla tuotesihteerinä, ely-keskuksessa sekä Ruukin maaseutuopiston hevostalouslehtorina. Käytännön hevoskokemusta on kertynyt myös ravitalleilla työskentelystä sekä oman harrastuksen kautta. Kokemusta ravien järjestämisestä on karttunut Riihimäen Raviseuran hallituksesta.

”Taustasta on se etu, että osaan toivottavasti katsoa asioita monelta näkökannalta. Haluan rakentaa alaa positiivisuuden kautta. Parannusehdotukset ja asiallinen kritiikki ovat toki aina paikallaan.”

Jaakola haluaa myös tuoda raviurheilua entistä lähemmäs suurta yleisöä. Ravirata on varsin aktiivinen sosiaalisessa mediassa.

”Harjoitusraveissa meillä pääsee kokeilemaan myös ravilähtöjen selostamista. Sitä ei voi aloittaa kylmiltään oikeista raveista, joten tässä on tilaisuus halukkaille.”

Ylivieskan ravikauden päätapahtuma on 10.–11. elokuuta järjestettävät Ruunakunkkarit. Paras kylmäveriruuna kruunataan kahden osamatkan yhteissijoituksen perusteella. Tänä vuonna kisaan voivat osallistua myös ruotsalaiset ja norjalaiset kylmäveriset.

”Kaksipäiväinen tapahtuma on meille iso projekti iltajuhlineen. Ruunakunkkareita työstetään jo täyttä päätä. Osalähtöjen voittajille on tänäkin vuonna luvassa 10 000 euron ykköspalkinnot sekä kokonaiskisan voittajalle 5 000 euroa ja uudet kilpakärryt.”