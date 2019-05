Toto75-vihje: Graceful Swamp tuikkii tähtenä Savossa

Tasokkaiden Toto75-finaalien päätapaus on 4-vuotiaiden lämminveristen Kuopio Stakes.

Terhi Piispa-Helisten

Valmentaja Erkki-Pekka Mäkinen osaa ottaa ilon irti Graceful Swampin menestyksestä. Ori on MT:n vihjerivin toinen varma.

Molemmissa alkuerissä on selvä suosikki. Ensimmäisen karsinnan klaarannee Jolly Roy, joka on hangoitellut hyvin jopa Graceful Swampia vastaan.

Toisen karsinnan suuri yksinäinen on sitten Erkki-Pekka Mäkisen timantti Graceful Swamp. ”Sämpylä” on jättisuosikki myös ravien päätöslähtönä käytävän loppukisan sankariksi. Sekä Jolly Roy että Graceful Swamp nousevat vihjerivin tukipylväiksi.

Kierros käynnistyy tasaisella 3-vuotiaiden SHKL Cupin finaalilla, missä ei kannata säästellä rasteja. Pelillisesti mielenkiintoinen hevonen on keulaan tähtäävä Joe's Monkey Man. Nousuvireinen varsa voi hyvinkin tehdä E-P. Mäkisen päivästä täydellisen.

Suomenhevosten Savo-ajossa saavat tammat 20 metrin hyvityksen. Tämä saattaa siivittää Juliette Laxin karkuun, mutta Antti Teivaisen ajokki suojataan Pyörylän Paronilla. Leo Mönttisen suojatti on kohonnut huippuiskuun, ja rivakka avaaja pääsee pakista huolimatta heti mukaan kärkikuvioihin.

Kierroksen päättävä Kultadivisioona on mielenkiintoinen koitos. T.Rex koettaa purkaa Kuopio-kiroustaan. Ruuna on startannut kahdesti Savossa suurena suosikkina, mutta ei ole yltänyt vielä ykköseksi. Varmaksi saakka ei Tanskassa syntynyttä voittotehtailijaa voi suosittaa, sillä juoksu saattaa sujua seiskaradalta vaativia reittejä pitkin.

Vastustajista kiehtoo erityisesti Regent Zet, joka on juoksunkulun suhteen avainroolissa. Ruuna ladannee aluksi keulaan. Sen jälkeen Santtu Raitalalla on valttikortti käsissään; laskeako johdosta vai iskeäkö selästä?

Kierroksen pelillinen herkkuhetki on Pronssidivisioonafinaali. Gute Band on esiintynyt kevään kisoissaan rautaisella tasolla. Voitto on vielä väistänyt kirivoimaisen ruunan, mutta Kuopiossa ykkössija voi viimein olla ajankohtainen.

Viikon väistö

Toto75, lähtö 6: Freelancer tuskin pääsee keulaan, ja näin ollen vaikeuksia voi olla tiedossa.

Viikon varma

Toto75, lähtö 3: Suurenmoinen Graceful Swamp nauttii sekä vastustajien että pelaajien luottamusta.

Viikon yllättäjä

Toto75, lähtö 6: Gute Band on kehittänyt kevään kisoissaan kanuunakirejä. Nyt on voiton vuoro?

Toto75-vihjeet:

Lähtö 1: 5,6,8,1,2,3,12,10 (7,4)

Lähtö 2: 5 Jolly Roy (1,6)

Lähtö 3: 5 Graceful Swamp (1,2)

Lähtö 4: 11,5,2 (10,9)

Lähtö 5: 3,7 (1,2)

Lähtö 6: 9,1,10,8,4,5 (2,6)

Lähtö 7: 7,6,3,4,8 (9,2)

1440 riviä x 0,05 euroa = 72 euroa

