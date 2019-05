Teuvan Horonkylästä Suomea edustamaan

Antti Savolainen

Antti Mäntymäki arveli alkuviikosta, että Excalibur Itiltä otetaan mahdollisesti etukengät pois lauantaina. Se toisi lisää vauhtia hevoseen

Jos kaikki on mennyt suunnitelmien mukaan, Excalibur It sekä Antti ja Sari Mäntymäki ovat tämän jutun ilmestyessä Ruotsissa Julmyran hevoskeskuksessa valmistautumassa lauantain kilpailuun. Merimatka on taittunut torstaina päivällä hevosauton kyydissä rahtilaivalla Turusta Kapellskäriin.

Excalibur It juoksee lauantaina Tukholman kupeessa Solvallan raviradalla kansainvälisten Elitloppet-ravien pronssidivisioonan finaalissa. Paikka 250 000 kruunun ykkösellä ajettavaan finaaliin tuli karsintalähdön ylivoimaisella voitolla Vermossa Finlandia-viikonloppuna.

Excalibur Itin valmennuksesta vastaava Antti Mäntymäki oli alkuviikosta luottavaisella mielellä.

”Yöpyminen vieraassa paikassa on vähän kysymysmerkki. Ja Italian hevonen Vincero Gar on kova. Mutta kovilla odotuksilla lähdetään, eikä missään nimessä häviämään. 2 100 metrin ryhmäajo on meille hyvä matka.”

Kuusijäsenisen Spoonriver Stablen omistama Excalibur It on syntynyt ja asunut ikänsä Mäntymäkien tallissa Teuvan Horonkylässä. Seitsenvuotias ruuna on kilpaillut jo pari vuotta ilman isompia taukoja, mutta otteet tuntuvat vain paranevan.

Mäntymäet ovat harrastaneet raviurheilua ikänsä. Elitloppetissa he ovat käyneet useita kertoja turistina ilman hevosta.

”Vähän aikaa piti miettiä, että lähdetäänkö, mutta ei tällaisia tilaisuuksia usein tule. Ja sitäkin mietin, että ilmoittaisinko sittenkin hevosen Harper Hanover -lähtöön pitkälle matkalle, jossa on peräti 900 000 kruunun ykköspalkinto. Kyllä hevonen senkin matkan menisi ainakin 13–14-vauhteja.”

Hevosautossa kulkee mukana lähes kaikki tarvittava omista heinistä ja juomavedestä lähtien.

”Hiittikärryt lämmittelyä varten saadaan toivottavasti lainaan Katja Melkolta, jonka luona majoitumme Julmyrassa.”

Excalibur Itin ohjissa jatkaa luottokuski Niko Jokela, joka lentää paikalle lauantaina.

”Kyllähän tuossa joku jo kysyi, että olisiko pitänyt ottaa ruotsalainen ajamaan. Mutta mulle on kunnia-asia, että saan antaa hyvässä kunnossa olevan hevosen toiselle eteläpohjalaiselle ajettavaksi tuommoisessa lähdössä”, Mäntymäki toteaa.

”Sen verran haluan kokea tunnelmaa suuren yleisön edessä, että ajattelin käydä ajamassa lämmityksen itse”, hän myhäilee.

Myös muutama ässä on vielä hihassa.

”Takana hevosella on kultakengät, mutta edestä ehkä otetaan kengät pois. Sen pitäisi tuoda vielä vähän lisää vauhtia.”

Antti Mäntymäki on hurmannut tänä keväänä pariinkin otteeseen raviyleisön laulutaidoillaan Excalibur Itin voittajaseremonioissa. Onko sopiva kappale jo mietittynä Solvallaa varten?

”Voisin vetäistä sellaisen kappaleen kuin 'Olen suomalainen', jos tilaisuus tulee”, hän iskee silmää.

Terhi Piispa-Helisten

Excalibur Itin ohjastaja Solvallan lähdössä on kuvan Niko Jokela. Lämmityksen Antti Mäntymäki aikoo ajaa itse.