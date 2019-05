Toto75-vihje: Välähdys valloittaa jälleen Kainuun

Terhi Piispa-Helisten

Välähdys ja Ville Korjus ovat MT:n 75-vihjerivin toinen tukipilari.

Vihjerivin ankkuri on päivän päälähdössä Kainuu-ajossa kyseisen kisan kolmatta peräkkäistä voittoa hakeva Välähdys. Kymin katapultin hattutempun pyrkivät estämään voittovireeseen vertynyt Siirin Älli, väkivahva Vixen ja salamannopea Välkyn Tuisku.

Lämminveristen päälähdössä isketään Kajaanin rataennätyksen 12,7 kimppuun. Lähtöratalotossa oli suosikeista onnekkain Callela Ladyboss, jolla Hannu Torvinen karauttanee keulaan. Cameron Evo on hirmukunnossa, mutta takarivin lähtöpaikan vuoksi tarjolla on vain haastajan rooli.

Callela Ladyboss ei pääse tulostaulullaan retostelemaan, mutta vireessä ei ole vikaa. Tähtitamma jäi Kuopiossa sisäradalle vaille kiritilaa. Oulun Number Onessa Callela Ladyboss kehitti kolmannesta ulkoa lennokkaan loppuvedon.

Menestysvalmentaja Matias Salo saapuu kahden treenattavansa kanssa Kainuuseen lähes 500 kilometrin päästä Iitistä. Zo Zo Hoss starttaa rataennätyskokeeseen ykkösradalta.

”Siitä ei välttämättä ole kaikista helpointa kiihdyttää, mutta eiköhän asiallinen avaaja hanki mukavat iskuasemat. Vaikka Zo Zo Hossin voittosumma on tähän seuraan pieni, ruuna ei ole ulkona”, Salo vihjaa.

Tallin toinen tykki on kolmannen kohteen Olle Roc. Neljä kertaa Suomessa kisannut ruotsalaisruuna on ollut jokaisella yrityksellä erinomainen, ja Olle Roc on vihjerivin kolmas kannatinpalkki.

”Voltissa on ensimmäiset askeleet otettava varman päälle, sitten voi antaa mennä. Olle Rocilla on vielä varaa venyä. Ruuna on tässä potentiaalinen menestyjä, joskaan vastusta en tunne tarkasti.”

Salon tallin kausi käynnistyi kangerrellen, mutta vuoden edetessä tulosta on alkanut tulla tuttuun tapaan. Toukokuun osalta Salo oli maan kolmanneksi voitokkain valmentaja, edellään vain Harri Koivunen ja Antti Ojanperä.

Viikon väistö

Toto75, lähtö 1: Hyvävireinen Express Junior on kovilla entistä tasokkaammassa seurassa.

Viikon varma

Toto75, lähtö 2: Välähdys johtanee Kainuu-ajoa alusta loppuun.

Viikon yllättäjä

Toto75, lähtö 4: Hard To Trickin tulosrivi on tasapaksu, mutta tamman kyvyt ja kunto riittävät vaikka voittoon.

Toto75-vihjeet:

Lähtö 1: 5,9,1,12,3,7 (11,4)

Lähtö 2: 5 Välähdys (2,1)

Lähtö 3: 4 Olle Roc (1,8)

Lähtö 4: 6,15,10,1 (4,5)

Lähtö 5: 9,8,2,5,10,13,11 (1,3)

Lähtö 6: 3 Callela Ladyboss (11,1)

Lähtö 7: 12,1,2,9,10,4,5,8,3,6 (11,7)

1680 riviä x 0,05 euroa = 84 euroa

