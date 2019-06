Kansainvälinen Kymi GP huipentaa Kouvolan 75-kierroksen

Huipputasaisessa Kymi GP-kilpailussa voittaja kuittaa peräti 100 000 euroa palkintorahaa. Suomea edustavat Chief Orlando ja Next Direction.

Terhi Piispa-Helisten

Carl Johan Jepsonin ohjastama Handsome Brad on Kymi GP:n ennakkosuosikki.

Chief Orlando pääsee matkaan numerolla kaksi, joten viimeisissä kilpailuissaan vakuuttanut ruuna voi venyä vaikka kisan voittajaksi.

Next Direction pääsi Elitloppet-finaaliin ja kilpailee nyt bravuurimatkallaan.

Copenhagen Cup-kisan voittaja Handsome Brad on nakutellut tasaisesti 11-tuloksia täydellä matkalla, eikä sitä ole helppo kukistaa.

Välähdys on kierroksen suurin suosikki. Kajaanissa ori teki hienon juoksun, mutta hylättiin maaliintulon jälkeen. Koti­radallaan Välähdys pyyhkäisee suoraan keulaan, eikä jätä muille mahdollisuuksia.

Club Nord Chip kilpailee toisessa kohteessa. Antero Vesterisen tamma sai treenata talven terveenä ja kilpailee hienossa kunnossa.

”Oikea etujalka ei viime talvena reagoinut ja tammaa pystyi valmentamaan täysipainoisesti. Se kehittyi talven aikana ja on aloittanut kauden mainiosti.”

”Mikkelissä tamma ei älynnyt vastata ulkoa tuleville ja jäi kolmanneksi. Lahdessa loppukaarteessa oli pieni häiriö, eikä hevonen saanut lopussa enää rytmiä päälle. ”

Kouvolaan Vesterinen lähtee luottavaisena.

”Tamma lähtee auton takaa lujaa ja keulasta olisi tarkoitus kokeilla. Hevonen on erinomainen kaarrejuoksija, joten tiukat kurvit eivät ole meille haitta, ehkä päinvastoin. Ilman kenkiä kokeillaan pitkästä aikaa.”

”Vastus on sopiva, eikä voittokaan yllätä. Tamma on hieno hevonen ja sen kanssa on nautittavaa työskennellä”, Vesterinen jutteli alkuviikolla.

Viikon Varma

Toto75-4 4 Välähdys. Kotiradan ylpeys, kuninkuuskilpaan valmistautuva Välähdys, on saanut startteja kroppaansa ja pa-rantaa pikku hiljaa.

Viikon Väistö

Toto75-5 2 Merit. Viimeksi keulasta vakuuttanut tamma juoksee Kouvolassa kengät jalassa.

Viikon Idea

Toto75-1 1 Jack Vader. Hyvän lähtöpaikan pitkästä aikaa saanut ruuna kilpailee huippuiskussa ja ilman kenkiä.

Toto75-vihje

Lähtö 1: 6,1,4,5 (7,3)

Lähtö 2: 3 Club Nord Chip (7,5)

Lähtö 3: 8,6,1,7,15 (14,5)

Lähtö 4: 4 Välähdys (7,1)

Lähtö 5: 4,6,1,5,12 (2,3)

Lähtö 6: 2,1,6,8,3 (10,4)

Lähtö 7: 1,9,2 (3,5)

1500 riviä x 0,05 e = 75 euroa

