Veikkaus haluaa 5000 euron voitot takaisin – uhkaa perinnällä

Kiista pelitilille maksettujen totovoittojen palauttamisesta on edennyt perinnän kynnykselle.

Carolina Husu

Totopelit Ruotsiin toivat suomalaisplaajalle yli 15 000 euron voitot, mutta osan niistä Veikkaus haluaa takaisin perintätoimien uhalla. Kuvituskuva.

Eteläsuomalainen pelaaja pelasi kiistanalaiset pelinsä 19.4.2018 Jägersron raveihin pelitililtään netissä. Kun ideat osuivat, Toto4-pelit toivat yli 10 000 euron voitot, ja muilla totopeleillä tuli viitisen tonnia lisää.

Viikkoa myöhemmin Veikkauksesta otettiin yhteyttä ja pyydettiin palauttamaan pelaajan jo pankkitilille kotiuttamat voitot takaisin pelitilille, jotta ne voitaisiin nostaa tililtä takaisin. Perusteena oli, että pelit oli pelattu lähdön tapahtumisen jälkeen – isoimman voiton tuonut peli jopa lähdön maaliintulon jälkeen.

”Ymmärrän ja hyväksyn, ettei maaliintulon jälkeen pelatusta pelistä makseta voittoa, vaikken tarkoituksella mitään väärää tehnytkään. En pystynyt seuraamaan raveja TotoTV:stä enkä tiennyt lähdön tapahtuneen”, hän aloittaa.

”Mutta kun Veikkauksesta saamieni lokitietojen mukaan ensimmäinen peli oli pelattu vain kaksi sekuntia pelin sulkeutumisen jälkeen, en ollut varmasti saanut siitä mitään etua.”

Pelaaja ei tiedä, tapahtuiko pelaamisen pelin sulkeutumisen jälkeen mahdollistanut ja voittojen maksuun normaalisti pelitilille johtanut virhe Suomessa vai Ruotsissa, mutta joka tapauksessa pelin tarjoajan pitäisi hänestä olla siitä vastuussa.

”Pelejä tulee useinkin pelattua viime hetkillä, eikä koskaan ole käynyt niin, että panoksia ohi menneistä peleistä olisi jälkeenpäin palautettu samaan tapaan palautettu kuin voittoja peritään takaisin. Ja on vaikea uskoa, että olisi palautettu nytkään, jos pelit eivät olisi osuneet”, pelaaja epäilee.

”Olisin tästä syystä odottanut Veikkaukselta jonkinlaista sovittelua niistä peleistä, jotka oli pelattu ennen maaliintuloa.”

Pelaaja näkee asiassa myös ison periaatteellisen kysymyksen.

”Onko pelitiliasiakkaiden kohtelu erilaista kuin pelipisteasiakkaiden? Maksettuja voittoja perittäisiin tuskin takaisin, jos pelit olisi pelannut ja voitot lunastanut kioskilla.”

Veikkauksesta pahoitellaan ongelmatilannetta ja sen pelaajille aiheuttamaa harmia, mutta linjaus on selkeä: lähdön hyväksymisen jälkeen pelatut pelit mitätöidään. Poliisihallituksen ratkaisusuositusmenettely on käsitellyt tapauksen ja päätynyt samaan ratkaisuun.

”Veikkauksen palveluntarjoajan tekninen ongelma aiheutti 19.4.2018 tilanteen, jonka takia pelaaminen oli mahdollista sen jälkeen, kun Jägersron lähtö 2 oli alkanut hyväksytysti”, tuotepäällikkö Juha Ahjolinna alustaa.

”Pelejä pelattiin hyväksytyn alkamisen, hevosten maaliintulon ja tulojärjestyksen julkistamisenkin jälkeen, ennen kun poolit saatiin suljettua. Teknisten ongelmien ratkettua avasimme voitonmaksun, vaikka tiedostimme, että joudumme tekemään korjauksia pelitileille.”

”Jo pelitilille maksettujen voittojen palauttaminen ei ole tietenkään kenestäkään mukavaa, mutta täytyy toisaalta muistaa, että ilman teknistä ongelmatilannetta pelejä ei olisi voinut alun perinkään pelata. Voitotkaan eivät olisi olleet niin suuria kuin nyt – ongelmatilanteen aikana pelattujen pelien tiedot eivät välittyneet Ruotsiin eivätkä näin ollen vaikuttaneet kertoimien laskentaan”, Ahjolinna muistuttaa.

”Ja osa pelaajista sai tietysti panoksensa (ohipeleistä) takaisin.”

Harvinaisuudestaaan huolimatta viime huhtikuun tapahtumasarja ei ollut ainutkertainen.

”Vuosittaisista yli 20 000 lähdöstä erinäisistä syistä johtuen muutamaa on ollut mahdollista pelata kohteen hyväksytyn alkamisen jälkeen. Käytämme samaa toimintamallia kaikissa vastaavissa tilanteissa.”

Ahjolinna myöntää, että pelipisteasiakkaiden kohtelu eroaa tällaisissa tilanteissa pelitiliasiakkaiden kohtelusta.

”Myyntipaikoissa tehtyjä pelejä ei voida periä takaisin, koska tunnistautuminen ei ole vielä myyntipaikoissa mahdollista. Toisaalta myyntipaikoissa tällaiset tilanteet jäävät myös helposti pelaajilta huomaamatta, koska heillä ei ole näkymää myyntipäätteelle. Näin ollen myyntipaikkojen tositemäärät ovat tällaisissa tilanteissa vain murto-osa digitaalisen kanavan tositemääristä tai niitä ei ole lainkaan”, Ahjolinna selvittää.

Siihen, miksi pelaajan kontaktointi tässä nimenomaisessa tapauksessa kesti viikon, Ahjolinna ei osaa ottaa kantaa.

”Toimintamalliimme kuuluu pelaajien henkilökohtainen kontaktointi puhelimitse ja/tai sähköpostitse, jos peleihin tai pelitileihin joudutaan tai on jouduttu tekemään muutoksia. Kontaktoinnit aloitetaan etupainotteisesti ja mahdollisimman nopeasti, mutta kaikkia ei välttämättä tavoiteta riittävän ajoissa. Varsinkaan, jos kontaktoitavia on paljon. Toimintamallia on hiottu viimeisen vuoden aikana paremmaksi, eikä tällaisten viiveiden pitäisi olla enää mahdollisia.”

Uutinen on julkaistu aiemmin MT Ravinetissä.