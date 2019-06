Oriaseman työhuippu tasaantuu juhannuksen jälkeen

Rami Marjamäki

Mavens Way on tottunut hommaansa. Kotimaassa kahden viime vuoden suosituimpiin kuulunut isäori saapuu pukille Saku Mikkolan (vas.) ja tilan työntekijän Matti Korpelan kanssa.

Sillanpään oriasemalla on siistiä ja rauhallisen ammattimaista, vaikka eletään kesän kiivainta astutusaikaa.

Siittolayrittäjien Saku ja Maini Mikkolan tilalla hyppää kolme ravuria ja yksi ratsusuunnan suomenhevosori.

Tarvittaessa ori hyppää useamman kerran, jos tilauksia on samalle päivälle paljon.

Ensimmäistä kauttaan astuva Knows Nothing on jo hypännyt aamutuimaan. Saku Mikkola on tyytyväinen sen tammamäärään, joka oli alkuviikolla lähes sata.

Lisäksi välitetään siirtona huippuoriiden spermaa. Luettelosta löytyy 10 ranskalaista ja kuusi amerikkalaisoritta.

Brillantissime ja SJ’s Caviar ovat olleet niistä suosituimpia.

Kasvatustoimintaa harjoitetaan yhdessä Punkarin hevostallin kanssa niin, että Mikkoloilla syntyneet saavat nimeensä Stonecapes-etuliitteen ja Markku Punkarilla varsoneiden tammojen jälkeläiset Match-lopun.

Miehillä on myös Yhdysvalloissa kaksi siitostammaa.

Lämminverisiä syntyy tänä kesänä kymmenen, suomenhevosia yksi.

Se on Mainin ja ravivalmentaja Tero E. Mäenpään yhteiskasvatti, joka saa haastattelun lomassa nimekseen Maiteron Hilima.



Kymmenisen vuotta sitten oriasemalla oli parhaimmillaan kahdeksankin oria. Lisäksi tammoja otettiin siittolaan siemennettäviksi.

Onnettomuus pani miettimään kaiken toiminnan uusiksi. Maini Mikkolan vasen käsivarsi sai pysyvän vamman.

Päädyttiin hankkimaan enemmän tuontiorien spermaa, pariskunta kertoo.

Käden käänteessä se ei onnistunut.

Ranskalaisten siittoloiden vakuuttaminen yhteistyöstä vaati pitkät neuvottelut.

Niissä tärkeänä apuna oli Cyril Rocher, Suomessa yli 20 vuotta asunut hevosten hammashoidon ammattilainen.

”Cyrilkin jo puisteli monta kertaa päätään, että ei tämä onnistu. Minä sanoin, että onnistuu”, Saku muistelee nyt vähän huvittuneena.

Käyntiin lähdettyään yhteistyö on toiminut sujuvasti.



Tuontisperman käsittelyn vuoksi Sillanpäässä on EU-oriaseman oikeudet.

Tilat tarkistetaan vuosittain, kun kotimaan markkinoihin keskittyvällä oriasemalla käy tarkastuseläinlääkäri viiden vuoden välein.

Valvontakäynnillä tarkistetaan niin laboratorio, hyppyytystilat kuin tallin puolella hevosten karsinat ja ulkoilutarhatkin.

Oriaseman toimilupaan kuuluu, että sen pitää ilmoittaa viranomaisille useita tietoja.

Maini Mikkolalla onkin asiakkaille toive.

”Meidänkin olisi kiva tietää, mikä tamma on tiinehtynyt. Sen voisi ilmoittaa vaikka tekstiviestillä. Näin säästyttäisiin syksyn puhelinrumbalta.”

Toinen toive liittyy styroksisiin kuljetuspakkauksiin, joita palautuu oriasemalle kovin vähän.



Matkahuollon palvelut katosivat Längelmäeltä jokunen vuosi sitten. Nyt spermalähetykset viedään 9-tien varteen bussille.

”Hommaa helpottaa vähän, kun voimme kirjata paketit suoraan Matkahuollon palveluun”, kertoo Saku.

”Mutta on siemennysasemia, joihin vaihtoyhteydet ovat heikentyneet. Nurmes, Lieksa ja Seinäjoen suunta ovat sellaisia”, harmittelee Maini.

Saman tien tulee soitto, että päivän pikavuoro on hyytynyt Längelmäen pysäkille. Saku Mikkola tarkistaa, kuinka vaihtojen käy.

”Ehtivät Jyväskylästä eteenpäin.”

Tosin se edellytti, että kuljetuksista vastaava poika Ossi ajoi laatikot Jämsään.