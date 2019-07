Hevosmiehen tukihakemus hylättiin – avovaimon ei enää katsottukaan olevan puoliso: "Tämä on pöyristyttävää"

Kelan mukaan pariskunta on avoliitossa, Ruokaviraston ei. Tuki olisi hellinnyt, jos parilla olisi yhteinen lapsi.

Jaana Kankaanpää

Hevosten omistajien parisuhdestatus aiheutti epäselvyyksiä tukihaussa. Kuvan hevoset eivät liity tapaukseen.

Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen ehtoihin kuuluva määritelmä hevosten omistajuudesta aiheutti epäselvän tilanteen.

Pelkosenniemeläiselle Arto Keto-Tokoille myönnettiin korvaus vain kahden hevosen osalta, vaikka hän omistaa täysin tai osittain yhteensä yhdeksän ravihevosta.

Syy löytyi puolisomääritelmästä: Keto-Tokoin yhdessä avovaimonsa kanssa omistamia hevosia ei vuoden 2018 hakemuksessa hyväksyttykään tukikelpoisiksi. Aiempina vuosina hakemukset on hyväksytty.

Ruokaviraston hakuoppaassa mainitaan, että hevosen tulee kokonaan hakijan hallinnassa. Kokonaan hallinnassa se on myös silloin, kun se on yhteisomistuksessa tai -hallinnassa hakijan puolison kanssa, alaikäisten lasten kanssa tai sekä puolison että lasten kanssa.

Kunnille vuoden 2018 kotieläinkorotuksen hevosten ja ponien tietojen tarkistamisesta annetun ohjeistuksen mukaan puolisoiksi lasketaan "aviopuolisot tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt, jotka aikaisemmin ovat olleet keskenään avioliitossa tai joilla on tai on ollut yhteinen lapsi."

Keto-Tokoin tilanteessa avovaimoa ei luettu miehen puolisoksi, vaikka aiemmin näin on tehty parin koko yhteisasumisen ajan yhteensä seitsemän vuotta.

Yhteistä lasta ei ole, mutta tänä vuonna kunnasta kerrottiin, ettei yhteisistä hevosista voi saada tukea, mikäli pariskunnalla ei ole biologisia lapsia. Aiemmin vastaavaan ei ole kiinnitetty huomiota. Keto-Tokoi on asiasta erittäin tuohtunut.

Poikkeuksellinen päätös kiristää viljelijänä jo 35 vuotta toimineen hevosmiehen hermoja: "Hakuohjeet ovat varsin selkeitä maalaisjärjellä ajateltuna, mutten tiedä miten virkamies ajattelee näitä asioita. Tämä on aika pöyristyttävää".

Keto-Tokoi kummastelee puolisotulkintaa, sillä Kelalla on asiasta varsin erilainen näkemys. "Kun muutimme yhteen seitsemän vuotta sitten, laittoi Kela heti viestiä lapsilisäni yksinhuoltajakorotukseni lakkauttamisesta. Ihmettelen tätä, että Kela tietää ajantasaisesti kuka on minun puoliso, mutta Ruokavirastolla on asiasta eri näkemys."

Viljelijä kertoo, että olisi jättänyt hakemisen väliin, jos olisi tiennyt saavansa tukea vain kahdelle hevoselle. "En olisi hakenut korotusta, jos olisin tiennyt, että siinä on tällainen jippo. Nämä ovat niin tulkinnanvaraisia ohjeita."

Ruokavirastosta kerrotaan, että hakemuksen hyväksynnästä vastaavat kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ja heille on annettu ohjeistus.

Virasto ei kuitenkaan kommentoi yksittäistapausta.

Tuohtunut Keto-Tokoi jätti päätöksestä valituksen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle tänään tiistaina.