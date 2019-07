Poniraviharrastuksen suosio kasvussa – suomalaisponeja jo maailman huippujen joukossa

Okran hevosareenalla yleisölle oli tarjolla monipuolinen kattaus alan toimintaa. Poniravikoulu Köyliön väki esitteli 25-vuotisjuhlavuottaan viettävää poniravitoimintaa.

"Harrastus on yleistynyt viime vuosina paljon. Poniravilähtöjä on yhä enemmän ja esimerkiksi suomalaiset shetlanninponit ovat jo aivan maailman huippua", tallin toiminnasta vastaava Susanne Vuori kertoo. Poniravilähtöjä järjestetään myös jatkuvasti enemmän. "Tällä alueella noin 2-3 kertaa kuukaudessa", Vuori sanoo.

Hänen johdollaan poniravien ajokortin on suorittanut noin 60 harrastajaa. Heistä tallilla käy aktiivisesti viikoittain 10-15. Menestystäkin on jo tullut, ja jalostusori Tells Korpraalilla on jo yhdeksän jälkeläistä.

Gotlannin russ -ori Tells Korpraal esitteli ravitaitojaan Okran hevosareenalla Emilia ja Milla Ritakallion kanssa. "Valjastetaan, ajetaan muutama hölkkälenkki ja puretaan valjaat", 17-vuotias Emilia Ritakallio kertoo. Siis toimitaan kuin raveissa, mutta hitaammalla vauhdilla.

Areenalla nähtiin näyttelyn aikana myös montéa, lännenratsastusta, karjan paimennusta hevosilla sekä ratsastusjousiammuntaa. Torstaina Kylämäen hevostila esitteli suomenhevosia katrillissa ja jalostusorit Säkkärän Sälli sekä Lakeuden Ihme näyttivät kouluratsastustaitojaan Irina Kokon ratsastamina.