MT Ravit Kimmo Taipaleella: "Hevosella kyvyt riittävät nousemiseen"

Nuori ravivalmentaja Kimmo Taipale muutti puolisoineen Keiteleellä kolmisen vuotta sitten. Keiteleelle houkutteli oma rauha. Pihapiiristä löytyy talli, jossa korskuu lupaavat tamma ja ori.

Taipaleen tallissa asustaa Välkyn Tuisku ja R.R. Valssitar. Taipaleen mukaan Valssitar on kyvykäs, mutta sen kanssa on ollut huonoa tuuria. Kiihdytyksissä on ollut liikaa intoa ja on tullut turhia laukkoja.

"Näytti jo alkuvuodesta todella lupaavalta ja sillä kyllä kyvyt riittävät", Taipale kertoo.

Välkyn Tuiskun on ollut Taipaleella vasta helmikuun alusta.

"Hevonen on hyvä ja sillä on ominaisuuksia", kehuu Taipale.

