Kuolainten alueen vauriot yleisiä ravureilla lähdön jälkeen

Kaijaleena Runsten

Kuolainten vaikutusta voi helposti seurata myös valmennettaessa osana rutiineja. Kuvan suomenhevonen ei vielä kilpaillut vuonna 2017, jolloin tutkimusta tehtiin.

Vauriot hevosten suussa kuolainten vaikutusalueella ovat Helsingin yliopiston tutkijaryhmän mukaan yleinen ongelma. 261 tutkitusta hevosesta 84 prosentilla löytyi suusta kilpailusuorituksen jälkeen jonkinlaisia vaurioita.

Tällaiset vauriot jäävät kuitenkin helposti havaitsematta, sillä ne eivät näy ulospäin eikä verta yleensä tule.

Vaikka veri on kuolaimessa vahva osoitus vakavasta suun vauriosta, se, ettei sitä näy kuolaimessa tai suun ulkopuolella, ei sulje pois vakavien vaurioiden mahdollisuutta, tohtorikoulutettava Kati Tuomola summaa.

Hän kannustaa seuraamaan hevosen suuta säännöllisesti.

"Suun kunnon tarkasteluun tarvitaan otsalamppu ja ripeyttä, mutta muuten toimenpide on kohtuullisen helppo tehdä. Suun tarkastamiseen menee aikaa vain pari minuuttia. Hevosen hoitaja tai valmentaja voisi sen tehdä osana viikoittaisia hevosenhoitorutiinejaan", Kati Tuomola toteaa.

Suomen Hippos on rahoittanut osaksi Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa tehtyä tutkimusta, johon valittiin satunnaisesti 261 ravuria neljältä raviradalta 10 ravikilpailun aikana. Se on reilu kolme prosenttia vuonna 2017 kilpailleista ravureista.

Tutkimus oli Suomessa ensimmäinen ravureilla.



Hevoset valittiin 115 lähdöstä. Niistä 78 oli suomenhevosia, 151 lämminverisiä ja 32 poneja ja ne olivat iältään 3–15 -vuotiaita. Kukin hevonen tarkastettiin vain kerran tutkimuksen aikana.

261:stä tutkitusta hevosesta 84 prosentilla oli vammoja kuolainten alueella.

Yli puolella hevosista oli useampi kuin yksi vaurio. Useimmiten niitä havaittiin kaksi. Yhdellä tutkitulla hevosella vaurioita oli kuusi.

Viidesosalla hevosia vauriot olivat lieviä, joko yksi alle sentin tai kaksi alle puolen sentin mustelmaa.

Samoin vakavia vaurioita oli viidenneksellä. Tällöin kuolaimet olivat jättäneet suuhun joko yhden, vähintään kolmesenttisen haavan tai useampia vaurioita, joista osa oli haavoja.

Akuutit vauriot luokiteltiin asteikolla 0–36. Keskiarvoksi tutkituille hevosille tuli 5,6.

Vain kymmenellä tutkitulla hevosella oli hampaissa vaurioita. Niistä joka toisen arvioitiin vaikuttaneen vaurion syntyyn.

Hevosten suuta ei tutkittu ennen lähtöä, koska hevosten kilpailusuoritusta haluttiin häiritä mahdollisimman vähän.



Verensekaista sylkeä havaittiin kahdella prosentilla eli kuudella hevosella suun ulkopuolella ja tämän lisäksi verta oli kuolaimissa viidellä prosentilla. Neljä näistä oli purrut kieleensä, mutta vain yhdellä verta tuli kielestä.

Verensekainen sylki on merkki, jota raveja valvova eläinlääkäri tarkastelee rutiininomaisesti.

Jos verta havaitaan ennen lähtöä, Hippoksen ohjeistuksen mukaan hevonen tarkastetaan ja tarvittaessa poistetaan lähdöstä.

Jos verta havaitaan lähdön jälkeen, hevonen tarkastetaan ja hevoselle voidaan määrätä määräaikainen kilpailukielto sekä eläinlääkärin tarkastus ennen seuraavaa kilpailuun ilmoittamista.



Professori Anna Valros katsoo, että tutkijoiden laatima luokittelumalli on tärkeä väline myös vertailtaessa jatkossa keskenään kuolaimiin liittyviä tutkimuksia.

Tutkijaryhmä katsoo, että jatkotutkimusta tarvittaisiin muun muassa siitä, kuinka paljon voimaa ohjastajat käyttävät hevosen kanssa ja miten se vaikuttaa kuolainten aiheuttamiin vaurioihin.

Kati Tuomola, Nina Mäki-Kihniä, Minna Kujala-Wirth, Anna Mykkänen ja Anna Valros. Oral lesions in the bit area in Finnish trotters after a race: lesion evaluation, scoring and occurrence. Frontiers in Veterinary Science 2019.

Tutkimusartikkeli löytyy verkosta.