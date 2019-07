Toto75-vihje: Tähen Toivomus ja Välkyn Tuisku Suurmestaruuden suosikit

Terhi Piispa-Helisten

12-vuotias Välkyn Tuisku on noussut Kimmo Taipaleen valmennuksessa ja ohjastuksessa aiempaakin suoritusvarmempaan menoon.

Suoritusvarmuuden ja huippukunnon Kimmo Taipaleen valmennuksessa löytänyt Välkyn Tuisku lähtee kuin tykin suusta ja osaa voittamisen jalon taidon.

Härmässä vaille kiriväyliä jäänyt Tähen Toivomus oli Suur-Hollola-ajossa kolmas ja osoitti vireen olevan kohdallaan. Paikka on paras mahdollinen ja Pauli Raivion suojatti voi hyvinkin uusia viime vuoden voittonsa ja kuitata 20 000 euroa.



Hannu Torvisella on Mikkelissä mielenkiintoisia ajokkeja. Callela Ladyboss on suuri suosikki St Michel Tammatähdessä.

”Tamma oli Kaustisella ihan ok. Siellä kokeiltiin juosta ilman sekkiä, eikä se ollut tammalle mieleen", hän kuvaa.

"Lauantaina palataan vanhaan varustukseen. Lähtöpaikka on ihan super ja starttiin ladataan. Tamma pystyy nykyvireessään voittamaan monella taktiikalla, mutta keulasta kokeillaan, jos sinne päästään.”



Cartivet Meeting -finaalissa voittaja kuittaa 10 000 euroa.

Santo Grial ei ole täysin vakuuttanut ohjastajaansa, mutta parempaa voi olla luvassa.

”Ruuna on ollut koko ajan hyvä, mutta se viimeinen puristus on puuttunut. Se lähtee kiriin hyvin, mutta ohituksen jälkeen se on jäänyt vähän junnaamaan, vaikka ohjiin on tuntunut, että voimia olisi vielä paljonkin jäljellä", Hannu Torvinen kertoo.

"Varustukseen lisätään puolilaput ja hevonen viimeistellään varmasti riittävän terävästi. Se lähtee voltista lujaa ja ihan hyvillä mielin sillä voi finaaliin lähteä.”

”Avauskohteen Starzinner oli ensimmäiseen starttiinsa uudesta paikasta oikein hyvä. Eturivin paikalta se olisi ollut pelihevosia, mutta takaa on Mikkelissä tosi vaikea ehtiä voittoon”, ohjastaja analysoi.

Viikon Varma: Toto75-2 Callela Ladyboss

Loistavalta lähtöpaikalta hyvä mahdollisuus päästä keulaan hallitsemaan tapahtumia.

Viikon Väistö: Toto75-7 7 Vixen

Ikävältä paikalta juoksusta tulee väistämättä vaikea.

Viikon Idea: Toto75-5 10 Lissun Eerikki

Maili ei suosi, mutta vauhtijuoksussa ohittaa lopussa monta, ehkä kaikki.



Toto-75

Lähtö 1: 3,9,1,11 (2,10)

Lähtö 2: 2 Callela Ladyboss (1,4)

Lähtö 3: 3,5,2,10 (7,1)

Lähtö 4: 6,8 (1,3)

Lähtö 5: 7,10,4,1 (3,2)

Lähtö 6: 5,3,4,6 (2,1)

Lähtö 7: 5,2,4 (1,7)

1 536 riviä x 0,05 e = 76,80 e

Pelaa MT:n vihjerivi Veikkauksen palvelussa tästä