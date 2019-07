Pauli Raivio tähyää Kuninkuuskisaan matalalla profiililla

Petteri Kivimäki

Tähen Toivomuksella tähdätään tasaiseen ja hevosta kunnioittavaan suoritukseen kokonaiskisassa. ”Ohitin sen äkkiä”, toteaa Pauli Raivio järjestäjien lupauksen lisäbonuksesta kolmen matkan voittajalle.

"Lahdessa ei tarvitse kuin yhdessä lähdössä epäonnistua, niin se on siten siinä loppukisaa ajatellen. Matalalla profiililla lähdetään", pohtii ravivalmentaja Pauli Raivio, joka suuntaa ensimmäistä kertaa Kuninkuusravien pääsarjaan Tähen Toivomuksella.

Ori nousi kärkipaikalle keskiviikkona ilmestyneessä kuninkuusehdokkaiden ranking-listassa, joka on viimeinen ennen kahden viikon päästä käytävää suomenhevosten vuoden pääkisaa.

Vaikka Raivio on saavuttanut hevosillaan harvinaiset kaksi peräkkäistä Kriturerium-voittoa, hän katsoo lähtevänsä opiskelureissuun.

"Ei ole pakkomiellettä, että pitää onnistua. Katsotaan, miten hevonen selvittää ne matkat."

"Jos olisi kokonaiskisassa sijalla 4–6, hyvin olisi mennyt. Toki saa mennä paremminkin."

Nyt 8-vuotias Tähen Toivomus eli "Taavi" on Kriterium-voittajista ensimmäinen. Vuotta myöhemmin pystin nappasi Ellin Sisu. Valmentajista samaan ovat yltäneet vain Olli Ukkola ja Pekka Korpi.



Vaikka Taavi ei ole valmentajan mukaan ollut alkukesästä "ihan yhtä letkeä kuin se oli viime vuonna", valmentaja katsoo tulevan viikonlopun Suurmestaruus-ajoon ja Kuninkuusraveihin luottavaisena.

"Taidan tulla väliyöksi kotiin. Meiltä ei ole niin pitkä matka Lahteen, vaikka olisihan siinä ystäväni Mönttisen Leksalla hyvä paikka vieressä. Mutta on `helmpompata´ miehelle ja hevoselle yöpyä kotona."

Vaikka Taavi lähtee Jokimaalla elämänsä ensimmäiselle 3 100 metrille, sekään ei epäilytä.

"Se on mennyt voltista 2 640 metriä 1.23:aa. En näkisi sitä suurempana esteenä. Vauhti tappaa eikä matka", hän tuumii.

Jotain Raivioiden tavoitteista Kunkkarien suhteen kertoo kuitenkin se, että Tähen Toivomus on saanut tämän kesän keskittyä juoksemiseen.

"Viime vuonna oli 50 tammaa, tänä vuonna vain yksi oma", valmentaja toteaa.



Oriin ohjastaja Henri Bollströmin kanssa ei ole vielä mietitty taktiikkaa kisaan sen enempää kuin, että "koettaa ajaa vain nättiä joka matkalla".

"Onhan siellä sellaisia, jotka haluavat voittaa vain yhden matkan", Pauli Raivio ennustaa oriiden ennalta katsoen erittäin tasaista mittelöä.

Joka osakisan voittaja saa korotetun palkinnon.

Yksi asia häntä ei miellytä. "Kun on pantu vielä lisäporkkana, että jos kaikki matkat voittaa. Ei meillä ole nyt yhtään Vieskeriä, että siihen pystyy. Pitäisi ajatella hevostakin."

Pauli Raivio on kaikilla hevosillaan pyrkinyt pitkään uraan, jossa startteja on kuitenkin kokonaisuutena vähän.

"Niin kuin Jorma Kontio ja Timo Nurmos sanovat, ei hirveän montaa lähtöä kannata ajaa, ettei laita varsinkaan nuorta hevosta liian koville."

Nuorten hevosten rakentaminen on valmentajan suurin ilo, mutta myös pahin haaste.

"Perisynti on, jos ei ole riittävän hyväksi rakennettu peruskuntoa. Kun rakennat sitä, pitää vaistot osua kohdalleen. Lahjakkaan varsan ajaa hirveän helposti yli."

"Kun nuorten sarjoissa kertyy äkkiä rahaa, niin aika vaikea on avoimiin siitä nousta. Onneksi nuo kaksi ovat sen selvittäneet!"

Niin Tähen Toivomuksen kuin Ellin Sisun valmennuksessa on keskeinen osa uittamisella ja kahluuttamisella Oinasjärvessä, jonka rantaa valmennuslenkki kulkee.

Tämän kesän ongelmana on vain ollut tuulisuus.

”Tuuli on hankala, kun aallot käy. Ei ole mukava uimarille, mutta ei soutajallekaan.”



Visulin ja Tuisku-Topin linjoilla

"Hevosmäärä koetetaan pitää aika pienenä. Taso on kova ja kovaa on homma, siksi näin on nyt tarkoitus mennä, kun mies ei enää nuorene", Pauli Raivio luonnehtii.

Paulin elämän naiset eli vaimo Ritva ja tytär Laura työskentelevät myös tiiviisti hevosten kanssa. Laura tosin on ammatikseen lähihoitajana Hankasalmen kunnassa.

"Mutta vuorotyötä kun tekee, niin aina voi toisen osan päivää käydä tallilla", hän naurahtaa.

Tähen Toivomuksen lisäksi valmennettavia on viisi, opetuksessa yksi 2-vuotias ja osaomisteisia varsoja on kaksi.

Valmennettavista kolme - Ellin Sisu, Vionne ja Aron Viima - ovat Paulin oman kasvatin ja ensimmäisen menestyshevosen Visulin jälkeläisiä.

Vain 11-vuotiaana ähkyyn menehtyneen Visulin linja jatkuu siis tallissa. Vionne on Toivomuksen osaomistajan ja Raivion ystävän Kari Hintikan kasvatti.

"Minä uskon sen jälkeläisiin, vaikka Laura ei", Pauli härnää kahvipöydässä turhaan tytärtään.

Vionnen vuotias camrilainen varsa Carri on Lauran ja tämän työkaverin puolison Jarkko Kinnusen omistama.



Visulin tavoin tärkeänä Raivioiden perheelle voikin pitää Hintikan Teri-Tallin Tuisku-Topia, joka poikien Tähen Topeliuksen ja Toivomuksen tavoin kisasi Raivion valmennuksessa.

Pihalla tapittaa emänsä Sillan Valpurin kyljeltä vieraita iloisen tuttavallisesti tammavarsa Topeliina, joka on Henna Virkkusen kasvatti.

Kuten nimi kertoo, sen isä on Tähen Topelius.

"Heti aamulla se napittaa valmiina karsinan oven takana, että nytkö mua paijataan", Pauli nauraa.

"On valloittavan hyväkäytöksinen. Varmaan sosiaalisin varsa, mitä meillä on ollut", Ritva Raivio täydentää.